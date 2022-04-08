Bebeklerde benlik kavramının oluşması ve ben bilincinin gelişimi

Ebeveynler tarafından büyüleyici ve keyifli bir deneyim olarak tanımlanıyor bebeklerin gelişimini izlemek. Her gün yeni bir şey öğrenen, kendisini ve dünyayı keşfeden bebeklerin aylarına göre farkına vardıkları şeyler ve kendilerine kattıkları değerler de değişim gösteriyor.

Bu gelişim sürecinde önemli bir kavram olarak karşımıza çıkan benlik, bireyin kendisiyle ilgili görüş ve algı biçimi olarak tanımlanıyor ve doğum itibariyle gelişmeye başlıyor. Gelişimi sağlayan temel faktör bireyin kendisi ve çevresiyle etkileşimi oluyor.