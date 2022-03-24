Bel sağlığını korumak için nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar

Hareketsiz yaşam tarzının benimsenmesi, düzenli spor yapılmaması, obezite problemleri ve duruş bozuklukları omurgaya zarar veriyor. Bunun kişiye en önemli etkisi ise katlanılamayacak hale gelen bel ağrıları.

Uzmanlar ağrıların yalnızca bir belirti olduğunu söylüyor ve eğer altında yatan temel sebep bulunmazsa çok daha tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

Bel ağrılarından korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için neler yapılması gerektiği ise merak konusu.

İşte bel sağlığını korumak ve bel ağrılarından kurtulmak için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar...