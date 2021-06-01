<p>Bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe gelecek sezona yeni bir forvetle başlamayı hedefliyor.&nbsp;</p>
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Bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe gelecek sezona yeni bir forvetle başlamayı hedefliyor. 

<p>Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için bir iddia da Belçika basınından gelidi.&nbsp; &nbsp;</p>
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Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için bir iddia da Belçika basınından gelidi.   

<p>Belçika basının iddiasına göre Fenerbahçe Suzuki ile ilgileniyor.&nbsp;</p>
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Belçika basının iddiasına göre Fenerbahçe Suzuki ile ilgileniyor. 

<p>Japonya basını ise Fenerbahçe'nin Suzuki için yaptığı teklifi yazdı.&nbsp;</p>
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Japonya basını ise Fenerbahçe'nin Suzuki için yaptığı teklifi yazdı. 

<p>Fenerbahçe'nin, St Truiden kulübüne yaklaşık. 4.5 milyon euro bonservisin yanında 1 milyon euro bonus teklifi ettiği Belçika kulübünün de bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe'nin, St Truiden kulübüne yaklaşık. 4.5 milyon euro bonservisin yanında 1 milyon euro bonus teklifi ettiği Belçika kulübünün de bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. 

<p>Yuma Suzuki kimdir?</p><p>2019 yılında Kashima'dan St Truiden kulübüne transfer olan Yuma Suzuki bu sezon Belçika Ligi'nde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.&nbsp;</p>
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Yuma Suzuki kimdir?

2019 yılında Kashima'dan St Truiden kulübüne transfer olan Yuma Suzuki bu sezon Belçika Ligi'nde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı. 

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