Ali Koç, Emre Belözoğlu kararını açıkladı

01 Haziran 2021 Salı, 15:53

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında soruları yanıtlıyor.

Ali Koç'un açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir. İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak."

"SAF VE DÜRÜST OLMAYI, ALGI OPERASYONU YAPMAYA TERCİH EDERİM"

"Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bu herkesi ilgilendiren ve bir o kadar da rahatsız eden bir konu. Bu her sene devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştireceğiz demiştim.

Bizim dirençle karşılaşmamızın sebebi, biz eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Uygun bir dille, centilmence, ortamı germeden de başarının gelebileceğini, adil rekabetin marka değeri için ne kadar önemli olduğunu belirttik. Bazıları tarafından naif, bazıları tarafından saf karşılanmış olabilir. Saf ve dürüst olmayı, algı operasyonu yapan kişilere tercih ederim. Umarım böyle olanların sayısı daha da artar, bu sektörün değişmesi lazım."

"Niye hep Fenerbahçe? Bu Fenerbahçe'nin belki de büyüklüğüyle de paralel bir durum. Bir rakibimiz seçimlere gidecek, hiçbir aday Fenerbahçe'yi dilinden düşünmüyor. Aynı durumu Fenerbahçe'nin adaylarından duyamıyorsunuz. Hep imalar ve algılar, Fenerbahçe üstünden yapılıyor. Bir kulübün çimcisinden, en üst seviyesine kadar bunu söylüyorlarsa bu bir stratejinin ürünüdür. Şaşırmadık, üzüldük."

"YABANCI HOCA İLE DEVAM ETME KARARI ALDIK"

"İnşallah bütün başkanlık dönemimi bir hocayla geçiririm dedim, hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını bir türlü yakalayamadık. Bu değişikliği yaptıkça birçok şey zincirleme etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam ediyor olmayı isterdik. Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri, Emre ile devam etmek. İkincisi yabancı teknik direktörle devam edip altında Emre'ye tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. İçinde bulunduğumuz durumda, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı çok riskli olacak."



"Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim. Bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek, saf duygularla elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, elini taşın altına koydu. Birçok konuda büyük artılar getirdi. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. O geldikten sonra Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyede futbol oynandı. İçinde bulunduğumuz durumda, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı çok riskli olacak. Emre Belözoğlu'nu da riske atmamak adına yabancı hoca kararı verdik. Emre, düşünmek için zaman istedi ama çok sıcak baktığını söyleyemem."

"Burada attığınız her adamı 30 kere düşünmeniz lazım. Biz üç hocayla çalıştık. Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut. Diğerleri geçiciydi. Öyle bir yazıyor ki insanlar. Kazandığımız tecrübe ve deneyimle, birçok konuda daha farklı hareket eden bir yönetim olduğunu göreceksiniz. Bizim uygulama zaaflarımız oldu, bazı şeyleri de ne yazık ki yaşayarak deneyimliyorsunuz. Şu an için teknik direktör tercihimiz daha çok Portekiz, Almanya üzerinde. Teknik direktörün de en geç kampta olması lazım. Ne kadar erken, o kadar avantajımıza. Teknik direktör içim benim tahminim, arzum yarın gerçekleşmesi. Tahminim ise haziran ayının 3. haftasına kadar gider."

"BİZ ŞAMPİYONLUĞU SİVASSPOR MAÇINDA KAYBETTİK"

"Hayal ettiğimiz Fenerbahçe doğal olarak futbol olarak algılanıyor. Orada net bir şekilde sınıfta kaldık. Hayal ettiğimiz Fenerbahçe, sadece futbol şampiyonluğuyla ölçülen bir Fenerbahçe değildi. Futbolda hiç tahmin etmediğimiz şekilde, attığımız adımlar sonuç vermedi. Aksini savunmak yanlış olur. Bu seneki şampiyonluk... Biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaybettik. Bizim 14-15 puanımız gitti ama biz o yapılanlara rağmen şampiyonluk şansımızı buraya getirdik. Üçüncü senede kurduğumuz takımla, yaptığımız yaklaşımla, bu sene şampiyon olabilseydik, işler rayına oturacaktı. Sivasspor maçı bize büyük bir maddi hasar vermiştir."

"BU SENE FUTBOLUN RENGİ SARI LACİVERT OLACAK"

"İnancım, bu sene futbolun rengi sarı lacivert olacak. Takımın %70'i hazır. Belki reddedemeyeceğimiz teklifler gelebilir, gelmediği takdirde bizi şampiyonluğa götüreceğine inandığımız oyuncularla kolay kolay bir hamle yapmayacağımızı söyleyebilirim. Birkaç genç alıp kiralayacağız, onları transferden saymayacağım."

"1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de sağ bek ve sol bek, fırsat transferleri var. En azından bu transferleri yapacağız. "15 milyon avroluk bir satışımız olabilir. Kulübü birkaç sene götüreceğine inandığımız kadro şu anda elimizde. Gerekli dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi elden çıkardığımız takdirde, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecek yapılandırma hazır diye düşünüyorum.

KADIN FUTBOL ŞUBESİNE DAİR AÇIKLAMALAR

"Kadın futbol şubemizi, genel kurulumuz izin verdiği takdirde açmak istiyoruz. Bu şube Fenerbahçe DNA'sı için de uygundur. Kadın olarak faaliyetimizin olmadığı tek branştır, diğer tüm dallarda var. Sponsorluk isteyenler var. Kadın futbolunun tohumlarını atacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hangi spora girerse girsin, mücadele etsin o spor gelişir, tartışmasız gelişir."

"TEK BİR VAADİMİ TUTAMADIM..."

"Ben tek bir vaadimi tutamadım. Altyapıya örnek ve dünya çapında bir tesis yapmaktı. 7 milyon euro bütçemiz var. Başvurular var. Arazi var. Ben o tesisi yapacağım burada. İnanılmaz sıkıştık Dereağzı'nda. Samandıra'da ek inşaat ile 12 oda çıkarmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim arazi Samandıra'ya yakın. Parası da hazır. Yetkililere söylüyorum, paramız da planlarımız da var. Türk futboluna örnek tesis olacak. Düğmeye bassak 1 sene sürer. Sayın Aziz Yıldırım bu stadyumu yaptıktan sonra stadyumlar modernleşti. Neredeyse tamamı devlet eliyle. Fitili ateşleyen Fenerbahçe'dir. Kendi alın teriyle yaptı Fenerbahçe. Bu tesisler de fitili ateşleyecek. Benim en büyük hayalim bu."

"BİZ BU SENE AİLE OLAMADIK"

"Fenerbahçe kazandığı 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocayla kazandı. Bu lig farklı bir lig, Avrupa'da çok az örneği olan bir lig. Bu ligin dinamiklerini bilmek çok önemli. Tercih edeceğimiz hocanın buna adapte olması gerekiyor. Biz bu sene tam aile olamadık, sorun buydu. 3 senedir istediğimiz Samandıra havasını sağlayamadık. Aile havasını sağlamamıza engel olduğunu düşündüğümüz insanlarla yollarımızı ayıracağız. Milyonlar acı çekiyor. Futbolcular sahaya çıktığında ölecek, savaşacak. O bilinçte oyunculara sahip olmamız lazım. Böyle oyuncularımız var ama olmayanlar da var. Ben buna kafayı taktım. Yaptığımız işin milyonlarca insanı etkilediğimizin bilincinde olmayan futbolculara karşıyız."

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