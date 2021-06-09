<p>Ezeli rakipler bu sefer transferde karşı karşıya!&nbsp;</p>
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Ezeli rakipler bu sefer transferde karşı karşıya! 

<p>Portekiz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, geçmiş sezonun yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor.&nbsp;</p>
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Portekiz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, geçmiş sezonun yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor. 

<p>Record’un haberine göre; öncelikli olarak Benfica, Gedson Fernandes’i satmayı amaçlıyor. Ancak; Gedson Fernandes için iyi bir teklif gelmemesi halinde futbolcunun kiralanması gündeme gelecek.&nbsp;</p>
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Record’un haberine göre; öncelikli olarak Benfica, Gedson Fernandes’i satmayı amaçlıyor. Ancak; Gedson Fernandes için iyi bir teklif gelmemesi halinde futbolcunun kiralanması gündeme gelecek. 

<p>Habere göre Portekiz devi Benfica, Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kiralamayı fırsat olarak görüyor. Genç yıldızın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynaması halinde taliplerinin artacağı düşünülüyor.</p>
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Habere göre Portekiz devi Benfica, Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kiralamayı fırsat olarak görüyor. Genç yıldızın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynaması halinde taliplerinin artacağı düşünülüyor.

<p>Gedson Fernandes bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 3 asist kaydetti.&nbsp;</p>
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Gedson Fernandes bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 3 asist kaydetti. 

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