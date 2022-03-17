Beren Saat annesini paylaştı ve güzelliğinin gizemi çözüldü

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 11:14
<p>Annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan <strong>Beren Saat, Ayla Saat</strong> ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.</p><p>Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekerken Ayla Saat için <em>'Annesi değil ablası sanki'</em>,<em> 'Güzellik genetik'</em> yorumları yapıldı.</p>

Annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Beren Saat, Ayla Saat ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekerken Ayla Saat için 'Annesi değil ablası sanki', 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı.

<p><strong>38 yaşındaki</strong> ünlü oyuncu <strong>Beren Saat</strong>, imajı ve güzelliğiyle hayranlarını kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.<br></p>

38 yaşındaki ünlü oyuncu Beren Saat, imajı ve güzelliğiyle hayranlarını kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

<p>Beren Saat, Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı <em>Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında</em> <strong>ikinci olarak Tomris Giritlioğlu</strong>'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı.&nbsp;</p>

Beren Saat, Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı. 

<p><strong>Aşk-ı Memnu</strong> dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınana Beren Saat, <strong>2014 yılında</strong> şarkıcı <strong><em>Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.</em></strong> Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.<br></p>

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınana Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

<p>Beren Saat, <strong>Sezen Aksu</strong>'ya gösterilen tepkilere dair paylaşım yapmıştı. Saat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası, <strong>"Halkla şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum"</strong> diyerek gündem olmuştu.</p>

Beren Saat, Sezen Aksu'ya gösterilen tepkilere dair paylaşım yapmıştı. Saat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası, "Halkla şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum" diyerek gündem olmuştu.

<p>Saat'in <em>Netflix</em> yapımı fantezi türündeki <strong>Atiye</strong> adlı dizide yer aldığı ve dizinin çekimlerinin başladığı Mart 2019'da duyuruldu.</p><p>Dizi, Atiye adlı bir ressamın çizdiği resimlerle <strong>Göbeklitepe</strong>'de yapılan arkeolojik bir kazıda ortaya çıkan sembolün aynı olması sonucu karakterin geçmişine yönelik bir gizemi araştırmasını konu alıyor.</p>

Saat'in Netflix yapımı fantezi türündeki Atiye adlı dizide yer aldığı ve dizinin çekimlerinin başladığı Mart 2019'da duyuruldu.

Dizi, Atiye adlı bir ressamın çizdiği resimlerle Göbeklitepe'de yapılan arkeolojik bir kazıda ortaya çıkan sembolün aynı olması sonucu karakterin geçmişine yönelik bir gizemi araştırmasını konu alıyor.

<p>Geçtiğimiz yıl sonunda bir reklam çekimi için <strong>Saat imajını değiştirmiş ve gözleri üzerine toplamıştı.</strong></p>

Geçtiğimiz yıl sonunda bir reklam çekimi için Saat imajını değiştirmiş ve gözleri üzerine toplamıştı.

<p>Düz saçlarının yerini kıvırcık aldı, sarı ışıltı attırdığı saçlarını koyu renge boyattı. Yeni yıl için yeni bir imaja bürünen güzel oyuncu, saçlarına bir de kâkül kestirdi.<br></p>

Düz saçlarının yerini kıvırcık aldı, sarı ışıltı attırdığı saçlarını koyu renge boyattı. Yeni yıl için yeni bir imaja bürünen güzel oyuncu, saçlarına bir de kâkül kestirdi.

<p>Beren Saat, birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. 2011 yılında bir markanın yüzü olan Beren Saat, markadan kazandığı ₺100.000 parayı<strong> Mor Çatı derneğine bağışladı.</strong></p><p>2012 yılının Kasım ayında kapak yüzü olduğu Elle dergisi için tişört tasarladı ve tasarladığı tişörtler mağazalarda satışa sunularak geliri yetiştirme yurtlarındaki 18-24 yaşlarındaki kızların eğitimlerine katkı sağlayan <strong>Nar Taneleri Projesi'ne bağışlandı.</strong></p>

Beren Saat, birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. 2011 yılında bir markanın yüzü olan Beren Saat, markadan kazandığı ₺100.000 parayı Mor Çatı derneğine bağışladı.

2012 yılının Kasım ayında kapak yüzü olduğu Elle dergisi için tişört tasarladı ve tasarladığı tişörtler mağazalarda satışa sunularak geliri yetiştirme yurtlarındaki 18-24 yaşlarındaki kızların eğitimlerine katkı sağlayan Nar Taneleri Projesi'ne bağışlandı.

<p>Aynı yılın Aralık ayında geliri <strong>LÖSEV'e bağışlanmak üzere</strong> satışa sunulan takvimin ocak ayı sayfasında kullanılması için <strong>Pamuk Prenses kostümlü, lösemili bir kız çocuğuyla poz verdi.</strong></p><p>Ayrıca Avrupa Birliği ve Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir projede<strong> Afganistanlı kadınlara sağlıklı doğum yapmalarını anlatan bir video için kamera karşısına geçti.</strong></p><p>2014'ün Eylül ayında yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı<strong> Baba Beni Okula Gönder kampanyasının reklam filmini seslendirdi.</strong></p>

Aynı yılın Aralık ayında geliri LÖSEV'e bağışlanmak üzere satışa sunulan takvimin ocak ayı sayfasında kullanılması için Pamuk Prenses kostümlü, lösemili bir kız çocuğuyla poz verdi.

Ayrıca Avrupa Birliği ve Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir projede Afganistanlı kadınlara sağlıklı doğum yapmalarını anlatan bir video için kamera karşısına geçti.

2014'ün Eylül ayında yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı Baba Beni Okula Gönder kampanyasının reklam filmini seslendirdi.

<p><strong>"Meme Kanseri Farkındalık Ayı"</strong> olarak ilan edilen ekim ayında Abdi İpekçi Arena'nda oynanan sezonun ilk EuroLeague maçında pembe top ile temsili bir hava atışı yaptı.</p><p>Aynı ay içerisinde Beren Saat ile birlikte birçok ünlünün katılımıyla işitme engellilere hitaben<strong> Gençliğe Hitabe'yi işaret diliyle okundu.</strong></p><p>11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen <strong>Özgecan Aslan</strong> için sosyal medya hesabından yazdığı bir mesaj ile tepki gösterdi. Beren Saat'in kendi yaşadığı zorlukları ve Türkiye'de kadın olmanın zorluklarını anlattığı mesaj, medyada büyük yer buldu.</p>

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak ilan edilen ekim ayında Abdi İpekçi Arena'nda oynanan sezonun ilk EuroLeague maçında pembe top ile temsili bir hava atışı yaptı.

Aynı ay içerisinde Beren Saat ile birlikte birçok ünlünün katılımıyla işitme engellilere hitaben Gençliğe Hitabe'yi işaret diliyle okundu.

11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen Özgecan Aslan için sosyal medya hesabından yazdığı bir mesaj ile tepki gösterdi. Beren Saat'in kendi yaşadığı zorlukları ve Türkiye'de kadın olmanın zorluklarını anlattığı mesaj, medyada büyük yer buldu.

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