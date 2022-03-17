Beren Saat annesini paylaştı ve güzelliğinin gizemi çözüldü
Saat'in Netflix yapımı fantezi türündeki Atiye adlı dizide yer aldığı ve dizinin çekimlerinin başladığı Mart 2019'da duyuruldu.
Dizi, Atiye adlı bir ressamın çizdiği resimlerle Göbeklitepe'de yapılan arkeolojik bir kazıda ortaya çıkan sembolün aynı olması sonucu karakterin geçmişine yönelik bir gizemi araştırmasını konu alıyor.
Beren Saat, birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. 2011 yılında bir markanın yüzü olan Beren Saat, markadan kazandığı ₺100.000 parayı Mor Çatı derneğine bağışladı.
2012 yılının Kasım ayında kapak yüzü olduğu Elle dergisi için tişört tasarladı ve tasarladığı tişörtler mağazalarda satışa sunularak geliri yetiştirme yurtlarındaki 18-24 yaşlarındaki kızların eğitimlerine katkı sağlayan Nar Taneleri Projesi'ne bağışlandı.
Aynı yılın Aralık ayında geliri LÖSEV'e bağışlanmak üzere satışa sunulan takvimin ocak ayı sayfasında kullanılması için Pamuk Prenses kostümlü, lösemili bir kız çocuğuyla poz verdi.
Ayrıca Avrupa Birliği ve Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir projede Afganistanlı kadınlara sağlıklı doğum yapmalarını anlatan bir video için kamera karşısına geçti.
2014'ün Eylül ayında yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı Baba Beni Okula Gönder kampanyasının reklam filmini seslendirdi.
"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak ilan edilen ekim ayında Abdi İpekçi Arena'nda oynanan sezonun ilk EuroLeague maçında pembe top ile temsili bir hava atışı yaptı.
Aynı ay içerisinde Beren Saat ile birlikte birçok ünlünün katılımıyla işitme engellilere hitaben Gençliğe Hitabe'yi işaret diliyle okundu.
11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen Özgecan Aslan için sosyal medya hesabından yazdığı bir mesaj ile tepki gösterdi. Beren Saat'in kendi yaşadığı zorlukları ve Türkiye'de kadın olmanın zorluklarını anlattığı mesaj, medyada büyük yer buldu.
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