Beren Saat annesini paylaştı ve güzelliğinin gizemi çözüldü

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak ilan edilen ekim ayında Abdi İpekçi Arena'nda oynanan sezonun ilk EuroLeague maçında pembe top ile temsili bir hava atışı yaptı.

Aynı ay içerisinde Beren Saat ile birlikte birçok ünlünün katılımıyla işitme engellilere hitaben Gençliğe Hitabe'yi işaret diliyle okundu.

11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen Özgecan Aslan için sosyal medya hesabından yazdığı bir mesaj ile tepki gösterdi. Beren Saat'in kendi yaşadığı zorlukları ve Türkiye'de kadın olmanın zorluklarını anlattığı mesaj, medyada büyük yer buldu.