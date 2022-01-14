Beşiktaş, sahasında galip geldi! Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 18:22
Beşiktaş, sahasında galip geldi! Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Beşiktaş, sahasında galip geldi! Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK

Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık'ın forma numarası da olan 6'yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı hatırladı.

Beşiktaş, sahasında galip geldi! Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK

Karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlı takımda golü 67. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Beşiktaş, sahasında galip geldi! Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK

Bu skorla Önder Karaveli'nin takımı puanını 32'ye yükseltti. 

Beşiktaş, sahasında galip geldi! Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK

Erol Bulut önderliğindeki Gaziantep ise 31 puanda kaldı.

Beşiktaş, sahasında galip geldi! Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK

Beşiktaş önümüzdeki hafta Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Gaziantep ise evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 


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