Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray'da göz tedavisi kontrolü için gittiği ABD'den dönen Omar Elabdellaoui'nin takımla çalıştığı öğrenildi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.
İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ile göz tedavisi kapsamında kontrol için gittiği ABD'den dönen Omar Elabdellaoui'nin takımla çalıştığı kaydedildi.
Milli takımlarda bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in antrenmanda yer almadığı, hafif sakatlıkları olan Arda Turan ile Christian Luyindama'nın ise ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını cumartesi yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Hatay'a gidecek.
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