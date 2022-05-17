Beşiktaş taraftarından Miralem Pjanic'e tepki: Hastayım dedi, Juventus'un maçına gitti

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 14:03
<p>Süper Lig’de sona yaklaşılırken, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic siyah-beyazlı taraftarların tepkisini topladı.</p>

Süper Lig’de sona yaklaşılırken, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic siyah-beyazlı taraftarların tepkisini topladı.

<p>Ligde 37. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına konuk olan siyah-beyazlılar, sahaya yıldız oyuncudan yoksun çıktı. </p>

Ligde 37. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına konuk olan siyah-beyazlılar, sahaya yıldız oyuncudan yoksun çıktı. 

<p>Maçtan önce sosyal medya hesabından kullandığı ilaçların fotoğrafını paylaşan Pjanic’in üst solunum yolu enfeksiyonu (gribal enfeksiyon) nedeniyle Göztepe maçının kadrosunda olmadığı açıklanmıştı.</p>

Maçtan önce sosyal medya hesabından kullandığı ilaçların fotoğrafını paylaşan Pjanic’in üst solunum yolu enfeksiyonu (gribal enfeksiyon) nedeniyle Göztepe maçının kadrosunda olmadığı açıklanmıştı.

<p>Ancak Juventus’un resmi hesabından yapılan paylaşımda, 32 yaşındaki futbolcunun pazartesi akşamı oynanan Juventus-Lazio maçını izlemek için İtalya’ya gittiği ortaya çıktı.</p>

Ancak Juventus’un resmi hesabından yapılan paylaşımda, 32 yaşındaki futbolcunun pazartesi akşamı oynanan Juventus-Lazio maçını izlemek için İtalya’ya gittiği ortaya çıktı.

<p>Beşiktaşlı taraftarlar Juventus’un paylaşımına tepkili yanıtlar verirken, pazar akşamı oynanan Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Pjanic kısa sürede Twitter’da en çok konuşulanlar listesine girdi.</p>

Beşiktaşlı taraftarlar Juventus’un paylaşımına tepkili yanıtlar verirken, pazar akşamı oynanan Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Pjanic kısa sürede Twitter’da en çok konuşulanlar listesine girdi.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p>Sezon başında Barcelona’nadan kiralanan ve 26 maçta 4 asist yapan Pjanic’in, gelecek sezon kariyerine İtalya’da devam edeceği iddia ediliyor.</p>

Sezon başında Barcelona’nadan kiralanan ve 26 maçta 4 asist yapan Pjanic’in, gelecek sezon kariyerine İtalya’da devam edeceği iddia ediliyor.

beşiktaş juventus miralem pjanic

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler