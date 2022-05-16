Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı: Galatasaray 3-2 Adana Demirspor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u mağlup ederek sezonun son iç saha maçında taraftarlarına galibiyet hediye etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Adana Demirspor Yunus Akgün'ün attığı golle 9. dakikada Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Marcao'dan kaptığı top sonrası Matias Vargas bekletmeden savunmanın arkasına gönderdiği ara pasında Yunus Akgün sağ çaprazdan yerden yaptığı sert vuruşta topu Fernando Muslera'nın kapattığı köşeden ağlara gönderdi.
Galatasaray, 30. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı gol ile Adana Demirspor karşısında beraberliği yakaladı. İlk yarıda başka gol olmayınca mücadelede devre, beraberlikle sonuçlandı.
FRANSIZ GOLCÜDEN 2 GOL
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile Adana Demirspor karşısında 2-1 öne geçti. Ryan Babel'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte bomboş olan Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Arijanet Muric'in müdahale etmek istemesine rağmen top ağlara gitti.
Üstünlük sayısı ile güveni artan Galatasaray, 63. dakikada Bafetimbi Gomis'nun attığı gol ile Adana Demirspor karşısında skoru 3-1 yaptı. Halil Dervişoğlu'nun pasında sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu müsait durumdaki Bafetimbi Gomis'e çevirdi. Bafetimbi Gomis sol ayağı ile yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Adana Demirspor, ise 67. dakikada Mario Balotelli'nin frikikten attığı gol ile farkı bire indirdi. Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mario Balotelli, yaptığı sert plase vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın uzanamayacağı köşeye gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.
Karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 51'e çıkarttı ve ligde 11. sıraya yükselmiş oldu. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.
Ligin son haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
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