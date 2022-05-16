Adana Demirsporlu Yunus Akgün, gole sevinmedi!

Galatasaray ile Adana Demirspor'un Süper Lig'in 37. haftasında karşılaştığı maçta sarı-kırmızılı ağları havalandıran Yunus Akgün, gol sevinci yaşamadı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:32
Adana Demirsporlu Yunus Akgün, gole sevinmedi!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta ilk gol Yunus Akgün'den geldi.

Galatasaray'ın, Adana Demirspor'a kiraladığı genç futbolcu 9. dakikada fileleri havalandırmasının ardından gol sevinci yaşamadı. Galatasaray tribünleri Yunus Akgün'ü alkışladı.

Yunus Akgün, sezonun ilk yarısında Adana'daki maçta da Galatasaray'a iki gol atmıştı.

21 yaşındaki futbolcu, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek.


süper lig galatasaray adana demirspor yunus akgün

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler