<p>Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Willian Jose için açıklama yaptı.<br></p>
1

Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Brezilyalı golcü Willian Jose için açıklama yaptı.

<p>Beşiktaş'ın, İspanya LaLiga ekiplerinden Real Sociedad'ın 29 yaşındaki Brezilyalı forveti Willian Jose'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.<br></p>
2

Beşiktaş'ın, İspanya LaLiga ekiplerinden Real Sociedad'ın 29 yaşındaki Brezilyalı forveti Willian Jose'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

<p>Oyuncunun ayrılma yolunda olduğunu belirten Real Sociedad Başkanı Aperribay, "Birkaç kulüple görüşme halindeyiz, nasıl bir ilerleme kaydettiğimize bakacağız. Eğer istediğimiz gibi giderse, takımdan ayrılacak ancak endişeye gerek yok, hala bizim sözleşmeli oyuncumuz" dedi.<br data-mce-bogus="1"></p>
3

Oyuncunun ayrılma yolunda olduğunu belirten Real Sociedad Başkanı Aperribay, "Birkaç kulüple görüşme halindeyiz, nasıl bir ilerleme kaydettiğimize bakacağız. Eğer istediğimiz gibi giderse, takımdan ayrılacak ancak endişeye gerek yok, hala bizim sözleşmeli oyuncumuz" dedi.

<p>Real Sociedad, 29 yaşındaki Willian Jose'yi 2016'da Uruguay ekibi Maldona'dan 6 milyon Avro karşılığında kadrosuna katmıştı. La Liga'da daha önce Las Palmas ve Real Zaragoza'da top koşturan Brezilyalı futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'un formasını giymişti.&nbsp;<br></p>
4

Real Sociedad, 29 yaşındaki Willian Jose'yi 2016'da Uruguay ekibi Maldona'dan 6 milyon Avro karşılığında kadrosuna katmıştı. La Liga'da daha önce Las Palmas ve Real Zaragoza'da top koşturan Brezilyalı futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'un formasını giymişti. 

<p>29 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş dışında Trabzonspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.&nbsp;</p>
5

29 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş dışında Trabzonspor'un da ilgilendiği öne sürüldü. 

<p>Real Sociedad'da toplam 170 maça çıkan Willian Jose 62 gol, 15 asistlik performans sergiledi.<br></p>
6

Real Sociedad'da toplam 170 maça çıkan Willian Jose 62 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

Video Haberler