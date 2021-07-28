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Real Sociedad, 29 yaşındaki Willian Jose'yi 2016'da Uruguay ekibi Maldona'dan 6 milyon Avro karşılığında kadrosuna katmıştı. La Liga'da daha önce Las Palmas ve Real Zaragoza'da top koşturan Brezilyalı futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'un formasını giymişti.
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