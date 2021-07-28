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Oyuncunun ayrılma yolunda olduğunu belirten Real Sociedad Başkanı Aperribay, "Birkaç kulüple görüşme halindeyiz, nasıl bir ilerleme kaydettiğimize bakacağız. Eğer istediğimiz gibi giderse, takımdan ayrılacak ancak endişeye gerek yok, hala bizim sözleşmeli oyuncumuz" dedi.

