Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:08

İşte Koç'un açıklamaları:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak 19 kulübün imzasıyla sorunlarımızı dile getiren bir açıklama yapmıştık. TFF ile dün gece ilk defa bu konuda bir toplantı yaptık. Mutabık kalınan konuların da tez zamanda yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Samimi olmanızı bekliyorum.

Her konuda benzer düşünmüyor olabiliriz ama çözüm odaklı ilişkilerle çok ciddi yol alacağımıza inanıyorum. Bu kadar sorun yaşanırken TFF'nin en azından bizler daha önce çağırıp dinlemesini isterdik.

Stat konusunda Avrupa'da belki birinciyiz ama birkaç kulüp dışında altyapı konusunda neredeyse hiç imkanımız yok. Tabana yayılmış bir futbol anlayışımız olmalı. Mahallelerde, ilçelerde, köylerde futbol sahalarımız yok. Altınordu'yu bu konuda alkışlıyorum.

"ŞAHSIMA MAL EDİLDİ"

Ali Koç, Kulüpler Birliği tarafından yayınlanan bildirinin sadece kendisine mal edildiğinin altını çizerek "İki hafta önce, 19 kulübün yaptığı açıklama şahsıma mal edildi. Çok yazıktır ki TFF yönetiminde olan bazı arkadaşlar, son derece ahlaksızca bazı kulüpleri arayıp 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın.' dedi. Devlete baş kaldırma şeklinde gazetelerde bile kurgulandı. Bu telefonları eden kişilerin, benden değil, Fenerbahçe'den özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"HEP ONLARIN İSTEDİKLERİ OLUYOR"

Yayıncı kuruluş hakkında açıklamalarda bulunan Koç "Yayıncı kuruluşa teşekkür ettiniz. Yayıncı kuruluşla ilgili yaşanan problemlere de değinseydiniz, teşekkürünüzü anlayışla karşılardım.

Hep onların istediği oluyor, hep! Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar! Bu sene ne olacak bilmiyoruz! 21-22 sezonu için bir anlaşma yok, bu nasıl olabilir! Ligin 5. haftasında anlaşma sağlanıyor. Geçen sezon da böyle oldu. Bizi yayıncı kuruluş karşısında koruyabilecek tek bir amir var; TFF. Bize gelen bilgi; TFF Başkanı, bazı yerlerde yayıncı ile ilgili sorun olmadığını söylüyor. Buradan soruyoruz başkana; Yayıncı ile ilgili bir sorun var mı, yok mu? Herkesin önünde çıkın bunu açıklayın" dedi.

TFF'YE İBRA MESAJI

TFF'yi ibra etme konusunda çekimser kalacağını açıklayan "Başkan Ali Koç, "Yayıncı kuruluş konusunda yaşanan sorunlardan dolayı TFF'nin bu genel kurulunda ibra konusunda çekimser davranacağımızı herkesin huzurunda açıklamak istiyorum. Türk futbolu güvensizlik, karmaşa, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş durumda.Ben, Türk futbolunda dibe vurduğumuzu sanıyordum ama biz bu kafayla gidersek daha da dibe vuracağız."