<p>Beşiktaşlı Gazeteci Candaş Tolga Işık, geçtiğimiz sezonun başında Gol Kralı olarak tamamladığı Süper Lig'den Almanya Bundesliga'ya transfer olan Sörloth'un Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi.</p>
1

Beşiktaşlı Gazeteci Candaş Tolga Işık, geçtiğimiz sezonun başında Gol Kralı olarak tamamladığı Süper Lig'den Almanya Bundesliga'ya transfer olan Sörloth'un Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi.

<p>Işık'ın iddiasına göre, Sörloth eğer Leipzig'den ayrılırsa %90 ihtimalle Beşiktaş forması giyecek.&nbsp;</p>
2

Işık'ın iddiasına göre, Sörloth eğer Leipzig'den ayrılırsa %90 ihtimalle Beşiktaş forması giyecek. 

<p>Aboubakar'ın istediği maaşın verilmesinin zor olduğunu ifade eden gazeteci, Sörloth'u sadece Beşiktaş'ın istemediğini ifade etti.&nbsp;</p>
3

Aboubakar'ın istediği maaşın verilmesinin zor olduğunu ifade eden gazeteci, Sörloth'u sadece Beşiktaş'ın istemediğini ifade etti. 

<p>2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasını terleten Norveçli golcü bordo mavili formayla çıktığı 49 maçta 33 gol atıp 11 asist kaydetmişti.</p>
4

2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasını terleten Norveçli golcü bordo mavili formayla çıktığı 49 maçta 33 gol atıp 11 asist kaydetmişti.

Video Haberler