Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi

JOSEF ve ALEX TEIXEIRA BIÇAĞI ALINCA…

Josef de Souza bıçağı alıp en yukarıdan aşağıya kadar tek seferde döneri bir parçada kesmeyi denedi. İddiayı Dönerci Serkan Usta kazanırken, Brezilyalı futbolcu da forma sözü verdi. Serkan Usta ise dönerciye her zaman davetli olduğunu Josef'e bildirdi.

Alex Teixeira da döner kesmeyi deneyimlemek istedi. O da döneri yukarıdan aşağıya kadar bir bütün halinde kesemedi. Gün boyu süren kutlamalar afiyetle yenen döner ile birlikte sona erdi.