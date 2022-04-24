Trabzonspor'un Adana Demirspor maçında kazandığı penaltı tartışma konusu oldu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor ile Trabzonspor karşılaşmasında, bordo-mavili ekibin 2. dakikada kazandığı penaltı tartışma konusu oldu.
Süper Lig 34. haftasında Adana Demirspor - Trabzonspor maçının 2. dakikasındaki penaltı kararı sosyal medyada büyük tartışmaya yol açtı.
Trabzonspor, 2. dakikada penaltı kazandı. Visca ile Simon Deli arasındaki ikili mücadele sonrasında Visca yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi. Abdülkadir Ömür'ün kullandığı penaltıyı Adana Demirspor kalecisi Muric kurtardı.
PENALTI İHLAL GEREKÇESİYLE TEKRAR EDİLDİ
Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı sonrasında VAR'la görüştü ve VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu tekrar izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, ihlal nedeniyle penaltıyı tekrar ettirdi. 7. dakikada bu kez topun başına geçen Bruno Peres, penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Adana Demirspor taraftarları ise "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratlarıyla tepki gösterdi.
TV100 hakem yorumcusu Deniz Ateş Bitnel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle penaltı mı olur Yaşar! Penaltı öncesi top dışarıdan çevrilmedi mi? VAR ne iş yapar?" ifadelerini kullandı.
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