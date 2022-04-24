Trabzon yerel basında Adana Demirspor galibiyetinin yankıları

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında "Haftaya şölen var.", son sayfasında kupa ve takımın sevinç fotoğrafları ile "Trabzonspor Şampiyon.", "Vura vura vura...kıra kıra kıra...lig kupası geliyor Trabzon'a.", "Bir adım sonra en büyük kupa bizim" ifadelerini kullandı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Trabzon şampi..." başlığı ile ilk sayfasında yer verdiği galibiyete ilişkin haberini, son sayfasında bordo-mavili takımın galibiyet sonrası fotoğrafları ile "Çok bekledik, çok özledik, o büyük gün geldi çattı", "Efendiler hazırlanın haftaya şampiyonluğu ilan ediyoruz" başlığıyla okuyucularına aktardı.