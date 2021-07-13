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"KÜFÜR EDİP YÜZÜMÜZE TÜKÜRDÜ"

Parmağı kopan güvenlik görevlisi yaşananları şöyle anlattı:

- Olayın geçtiği gece kulübünde çalışan güvenlik görevlisiyim. İki gündür zorlu müdahalelerle uğraşıyorum. Cep telefonu görüntüleri beni çok üzdü. Sanırım yanlış kanıya varılmış. Gece kulübüne gelen 3 yabancı uyruklu kadın içeriye girmek istedi. Fazla alkollü ve uyuşturucu aldıkları için içeriye almak istemedim. Bunu kabul etmeyip itiraz ettiler. Agresif davranışlarda bulundular. Ben de sesimi yükseltmek zorunda kaldım. İçlerinden birisi daha fazla abarttı. Küfredip yüzümüze tükürmeye başladı.

- Arkadaşım müdahale etmek isteyince arkadaşıma çanta ile vurdu. Kendisini tuttum ve dışarıya çıkartmak istedim. Nasıl olduğunu anlayamadan kadın, parmağımı kapmış. Isırıp koparmış. Ben bunu bir süre sonra hissedebildim. Kadını bıraktım. Kopan parçayı alıp, hastaneye gittim. Kadın uyuşturucunun etkisi altındaydı ve zapt edilemiyordu. Arkadaşlarım beni görünce şoka girdiler. Bu kadına şiddet olarak algılanmasın" diye konuştu.