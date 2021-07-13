Bunun üzerine kadınlar, güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Görevliler, tekme ve yumrukla kendilerine saldıran kadınları tutup dışarıya çıkarttı. Bu sırada kadınlardan biri, güvenlik görevlisinin yüzük parmağını ısırarak, kopardı. Kadınları uzaklaştırmak ile uğraşan görevli, parmağının koptuğunu fark etti. Bunun üzerine görevliler kadınları saçlarından tutup, darp ederek dışarıya çıkarttı.
SALDIRGAN KADIN TUTUKLANDI
Görevliler, kopan parmağını arayarak buldukları arkadaşlarını Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik görevlisinin yüzük parmağı, ayağından parça alınarak yerine dikildi.
"KÜFÜR EDİP YÜZÜMÜZE TÜKÜRDÜ"
Parmağı kopan güvenlik görevlisi yaşananları şöyle anlattı:
- Olayın geçtiği gece kulübünde çalışan güvenlik görevlisiyim. İki gündür zorlu müdahalelerle uğraşıyorum. Cep telefonu görüntüleri beni çok üzdü. Sanırım yanlış kanıya varılmış. Gece kulübüne gelen 3 yabancı uyruklu kadın içeriye girmek istedi. Fazla alkollü ve uyuşturucu aldıkları için içeriye almak istemedim. Bunu kabul etmeyip itiraz ettiler. Agresif davranışlarda bulundular. Ben de sesimi yükseltmek zorunda kaldım. İçlerinden birisi daha fazla abarttı. Küfredip yüzümüze tükürmeye başladı.
- Arkadaşım müdahale etmek isteyince arkadaşıma çanta ile vurdu. Kendisini tuttum ve dışarıya çıkartmak istedim. Nasıl olduğunu anlayamadan kadın, parmağımı kapmış. Isırıp koparmış. Ben bunu bir süre sonra hissedebildim. Kadını bıraktım. Kopan parçayı alıp, hastaneye gittim. Kadın uyuşturucunun etkisi altındaydı ve zapt edilemiyordu. Arkadaşlarım beni görünce şoka girdiler. Bu kadına şiddet olarak algılanmasın" diye konuştu.
Video Haberler
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
- Rus ve ABD savaş uçakları 2 kez karşı karşıya geldi
- Motosikletten böyle uçtular
- Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
- Muharrem İnce'den videolu 15 Temmuz paylaşımı
- Almanya’da sel felaketi: En az 5 ölü
- Elazığ’da kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
- İskenderun Körfezi'nde hortum çıktı
- Elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi