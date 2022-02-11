Beyrut’ta akaryakıt taşıyan kamyonda patlama
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda büyük bir patlama yaşandı. Kamyonun alev topuna döndüğü patlamada, etrafa saçılan alevler nedeniyle evlerin balkonları, çok sayıda araç ve elektrik direkleri de zarar gördü. Devlet medyasından yapılan ilk açıklamada, “Alevler, Jounieh sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, enkaz parçalarını temizleme operasyonlarına devam ederken, olay yerindeki kamu güvenliğini sağlamak için de çalışmalar sürdürülüyor” ifadelerine yer verildi.
İlgili Haberler
- Arap Birliği’nden Beyrut ziyareti
- Lübnan: Beyrut'ta son şiddet olayı iç savaşa dönüş korkularını körükledi
- Suudi Arabistan: Hizbullah'ın Lübnan üzerindeki hakimiyeti ışığında Beyrut'la ilişki faydasız
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 'Beyaz cüce' yörüngesinde tespit edildi: Yaşam olabilir
- Mamadan zehirlenen 2 bebek yaşamını yitirdi
- Yeni varyantlar yolda mı?
- Biden, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştırdı
- Evi yanan aile yardım bekliyor: İmkanım yok
- Durex'in Haydar Dümen reklamı gündem oldu
- Lavrov: Rusya, Ukrayna ile savaşmak istemiyor
- Gider borusu çalınmıştı: 'Bu sefer daha sıkı ve kuvvetli
- Reisi: Tahran'ın Viyana görüşmelerinde hiç umudu olmadı
- US to freeze Afghan assets