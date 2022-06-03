Bisiklet kenti İzmir: Hayatın her alanında...

İZMİR / Cumhuriyet
03 Haziran 2022 Cuma, 12:32
<p>İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını arttırma hedefi doğrultusunda son üç yılda bisikletli ulaşım yatırımları arttı.</p>

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını arttırma hedefi doğrultusunda son üç yılda bisikletli ulaşım yatırımları arttı.

<p>Küresel iklim krizine karşı çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşım politikası benimseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan çevreci toplu ulaşım yatırımlarını hayata geçirirken, motorlu taşıtlar yerine bisikleti günlük hayatın bir parçası yapmak için de altyapıyı güçlendirdi.</p>

Küresel iklim krizine karşı çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşım politikası benimseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan çevreci toplu ulaşım yatırımlarını hayata geçirirken, motorlu taşıtlar yerine bisikleti günlük hayatın bir parçası yapmak için de altyapıyı güçlendirdi.

<p>Soyer döneminde bin bisikletlik park yeri yapıldı. Bisiklet yolu 61 kilometreden 89 kilometreye çıkarıldı. 34 Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (BİSİM) istasyonuna 26’sı daha eklendi. Bisikletlerin otobüsle taşınabilmesi için otobüslere özel aparatlar monte edilirken katlanır bisikletlerin otobüslere alınmasına izin verildi. Çalışmalar doğrultusunda bisikletli ulaşımın İzmir’deki payı yüzde 0,5’ten yüzde 0,8’e yükseldi. Hedef ise ulaşımın payını yüzde 1,5’a çıkarmak.</p>

Soyer döneminde bin bisikletlik park yeri yapıldı. Bisiklet yolu 61 kilometreden 89 kilometreye çıkarıldı. 34 Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (BİSİM) istasyonuna 26’sı daha eklendi. Bisikletlerin otobüsle taşınabilmesi için otobüslere özel aparatlar monte edilirken katlanır bisikletlerin otobüslere alınmasına izin verildi. Çalışmalar doğrultusunda bisikletli ulaşımın İzmir’deki payı yüzde 0,5’ten yüzde 0,8’e yükseldi. Hedef ise ulaşımın payını yüzde 1,5’a çıkarmak.

<p>Bisikletli ulaşım planlamasının en önemli bileşenlerinden BİSİM kent genelinde 120’si çocuk, 120’si tandem (iki sürücülü) ve 650’si yetişkin bisikleti olmak üzere 890 bisikletle hizmet veriyor. BİSİM bisikletlerinin sayısı 540’tan 890’a çıkarıldı. Başkan Soyer döneminde BİSİM bisikletlerinin kullanımı yüzde 30 arttı.</p>

Bisikletli ulaşım planlamasının en önemli bileşenlerinden BİSİM kent genelinde 120’si çocuk, 120’si tandem (iki sürücülü) ve 650’si yetişkin bisikleti olmak üzere 890 bisikletle hizmet veriyor. BİSİM bisikletlerinin sayısı 540’tan 890’a çıkarıldı. Başkan Soyer döneminde BİSİM bisikletlerinin kullanımı yüzde 30 arttı.

<p>Bisiklet kullanımının artırılması için toplu ulaşımın tamamına bisikletli ulaşım dahil edildi. 2020’den itibaren bisikletli yolcuların körfez içi vapur seferlerinden 5 kuruşa faydalanması sağlanarak bisikletle vapuru tercih eden yurttaşların sayısında 2021-2022 yılları arasında yüzde 82'lik artış sağlandı.</p>

Bisiklet kullanımının artırılması için toplu ulaşımın tamamına bisikletli ulaşım dahil edildi. 2020’den itibaren bisikletli yolcuların körfez içi vapur seferlerinden 5 kuruşa faydalanması sağlanarak bisikletle vapuru tercih eden yurttaşların sayısında 2021-2022 yılları arasında yüzde 82'lik artış sağlandı.

<p>Kent genelinde 89 kilometreye ulaşan bisiklet yolu uygulanacak yeni düzenlemelerle 107 kilometreye çıkacak. Gaziemir, Buca, Çeşme, Menderes, Bayındır, Tire, Bergama, Selçuk ilçelerinde ise bisiklet yolu için planlama ve projelendirme çalışmaları sürdürülüyor. Kısa vadede 107 kilometre, orta ve uzun vadede ise 248 kilometrelik bisiklet yolunun daha yapılması planlanıyor.</p>

Kent genelinde 89 kilometreye ulaşan bisiklet yolu uygulanacak yeni düzenlemelerle 107 kilometreye çıkacak. Gaziemir, Buca, Çeşme, Menderes, Bayındır, Tire, Bergama, Selçuk ilçelerinde ise bisiklet yolu için planlama ve projelendirme çalışmaları sürdürülüyor. Kısa vadede 107 kilometre, orta ve uzun vadede ise 248 kilometrelik bisiklet yolunun daha yapılması planlanıyor.

<p>Bisiklet sürücülerinin yolda kalmadan ulaşımlarını sağlayabilmeleri için bisiklet yollarına 35 ücretsiz tamir istasyonu, 50 bisiklet pompası yerleştirildi. </p>

Bisiklet sürücülerinin yolda kalmadan ulaşımlarını sağlayabilmeleri için bisiklet yollarına 35 ücretsiz tamir istasyonu, 50 bisiklet pompası yerleştirildi. 

<p>Trafikte bisiklet bilincini güçlendirmek için 30 ilçedeki dijital ekranlarda ve billboardlarda motorlu taşıt sürücülerine yönelik mesajlar verildi.</p>

Trafikte bisiklet bilincini güçlendirmek için 30 ilçedeki dijital ekranlarda ve billboardlarda motorlu taşıt sürücülerine yönelik mesajlar verildi.

<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında bugün saat 18.00’de Konak Meydanı’ndan İnciraltı Kent Ormanı’na toplu bisiklet sürüşü yapacak. </p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında bugün saat 18.00’de Konak Meydanı’ndan İnciraltı Kent Ormanı’na toplu bisiklet sürüşü yapacak. 

<p>İnciraltı Kent Orman’ında ise etkinlikler sürecek.</p>

İnciraltı Kent Orman’ında ise etkinlikler sürecek.

İzmir bisiklet Tunç Soyer

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