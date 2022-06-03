Bisiklet kenti İzmir: Hayatın her alanında...

Küresel iklim krizine karşı çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşım politikası benimseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan çevreci toplu ulaşım yatırımlarını hayata geçirirken, motorlu taşıtlar yerine bisikleti günlük hayatın bir parçası yapmak için de altyapıyı güçlendirdi.