<p>Kripto para birimleri, 2020 yılı içerisinde büyük yükseliş kaydetti.</p><p>Pandemiyle birlikte, kripto paralara ilgi artarken, bir kripto para analiz şirketi Bitcoin'den en çok kar eden ülkeleri listeledi.</p><p>NTV'nin aktardığı habere göre, hazırlanan BTC kazananları listesinde, Türkiye de bulunuyor.</p>
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Kripto para birimleri, 2020 yılı içerisinde büyük yükseliş kaydetti.

Pandemiyle birlikte, kripto paralara ilgi artarken, bir kripto para analiz şirketi Bitcoin'den en çok kar eden ülkeleri listeledi.

NTV'nin aktardığı habere göre, hazırlanan BTC kazananları listesinde, Türkiye de bulunuyor.

<p>Kripto para analiz şirketi Chainalysis tarafından hazırlanan, <strong>"en çok kazanan ülkeler"</strong> listesi şöyle:<br></p>
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Kripto para analiz şirketi Chainalysis tarafından hazırlanan, "en çok kazanan ülkeler" listesi şöyle:

<p>ABD: 4,1 milyar dolar</p><p>Çin: 1,1 milyar dolar</p><p>Japonya: 900 milyon dolar</p>
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ABD: 4,1 milyar dolar

Çin: 1,1 milyar dolar

Japonya: 900 milyon dolar

<p>Birleşik Krallık: 800 milyon dolar</p><p>Rusya: 600 milyon dolar</p><p>Almanya: 600 milyon dolar</p>
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Birleşik Krallık: 800 milyon dolar

Rusya: 600 milyon dolar

Almanya: 600 milyon dolar

<p>Fransa: 600 milyon dolar</p><p>İspanya: 500 milyon dolar</p><p>Güney Kore: 400 milyon dolar</p>
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Fransa: 600 milyon dolar

İspanya: 500 milyon dolar

Güney Kore: 400 milyon dolar

<p>Ukrayna: 400 milyon dolar</p><p>Hollanda: 400 milyon dolar</p><p>Kanada: 400 milyon dolar</p>
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Ukrayna: 400 milyon dolar

Hollanda: 400 milyon dolar

Kanada: 400 milyon dolar

<p>Vietnam: 400 milyon dolar</p><p><strong>Türkiye: 300 milyon dolar</strong></p><p>İtalya: 300 milyon dolar</p>
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Vietnam: 400 milyon dolar

Türkiye: 300 milyon dolar

İtalya: 300 milyon dolar

<p>Brezilya: 300 milyon dolar</p><p>Çek Cumhuriyeti: 300 milyon dolar</p><p>Hindistan: 200 milyon dolar</p>
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Brezilya: 300 milyon dolar

Çek Cumhuriyeti: 300 milyon dolar

Hindistan: 200 milyon dolar

<p>Avustralya: 200 milyon dolar</p><p>Polonya: 200 milyon dolar</p><p>Arjantin: 200 milyon dolar</p>
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Avustralya: 200 milyon dolar

Polonya: 200 milyon dolar

Arjantin: 200 milyon dolar

<p>İsviçre: 200 milyon dolar</p><p>Tayvan: 200 milyon dolar</p><p>Belçika: 200 milyon dolar</p>
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İsviçre: 200 milyon dolar

Tayvan: 200 milyon dolar

Belçika: 200 milyon dolar

<p>Tayland: 200 milyon dolar<br></p>
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Tayland: 200 milyon dolar

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