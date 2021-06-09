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Kripto para birimleri, 2020 yılı içerisinde büyük yükseliş kaydetti.

Pandemiyle birlikte, kripto paralara ilgi artarken, bir kripto para analiz şirketi Bitcoin'den en çok kar eden ülkeleri listeledi.

NTV'nin aktardığı habere göre, hazırlanan BTC kazananları listesinde, Türkiye de bulunuyor.