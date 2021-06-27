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Hayvanseverler ve can dostları kendileri için yapılan festival ile doyasıya eğlendi, yerel yöneticiler de bu sevince ortak oldu. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun, Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz festivali yakından takip etti. Türk Sineması’nın değerli ismi oyuncu Bahar Öztan da festivalin misafirleri arasındaydı.
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Sunuculuğunu Mesut Örün’ün üstlendiği Pati Fest’te konuşma yapan Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın özel talimatıyla can dostları için festival düzenlendiğini belirtti. Bodrum’da yaşayan her canlının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Tutkun, Bodrum’daki Geçici Hayvan Bakım Merkezleri’nin koşullarını iyileştireceklerini duyurdu.
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