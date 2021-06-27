<p>Hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla Gümbet Doğu Alanı’nda gerçekleştirilen ‘Pati Fest’, Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlendi. Birbirinden sevimli can dostlarının bir araya geldiği hayvan, doğa ve çocuk temalı festival, renkli görüntülere sahne oldu.&nbsp;</p>
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Hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla Gümbet Doğu Alanı’nda gerçekleştirilen ‘Pati Fest’, Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlendi. Birbirinden sevimli can dostlarının bir araya geldiği hayvan, doğa ve çocuk temalı festival, renkli görüntülere sahne oldu. 

<p>Çok sayıda dernek ve oluşumun yer aldığı Pati Fest sabah saatlerinden başlayarak gün boyu etkinliklerle devam etti.</p>
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Çok sayıda dernek ve oluşumun yer aldığı Pati Fest sabah saatlerinden başlayarak gün boyu etkinliklerle devam etti.

<p>Hayvanseverler ve can dostları kendileri için yapılan festival ile doyasıya eğlendi, yerel yöneticiler de bu sevince ortak oldu. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun, Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz festivali yakından takip etti. Türk Sineması’nın değerli ismi oyuncu Bahar Öztan da festivalin misafirleri arasındaydı.</p>
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Hayvanseverler ve can dostları kendileri için yapılan festival ile doyasıya eğlendi, yerel yöneticiler de bu sevince ortak oldu. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun, Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz festivali yakından takip etti. Türk Sineması’nın değerli ismi oyuncu Bahar Öztan da festivalin misafirleri arasındaydı.

<p>Sunuculuğunu Mesut Örün’ün üstlendiği Pati Fest’te konuşma yapan Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın özel talimatıyla can dostları için festival düzenlendiğini belirtti. Bodrum’da yaşayan her canlının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Tutkun, Bodrum’daki Geçici Hayvan Bakım Merkezleri’nin koşullarını iyileştireceklerini duyurdu.</p>
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Sunuculuğunu Mesut Örün’ün üstlendiği Pati Fest’te konuşma yapan Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın özel talimatıyla can dostları için festival düzenlendiğini belirtti. Bodrum’da yaşayan her canlının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Tutkun, Bodrum’daki Geçici Hayvan Bakım Merkezleri’nin koşullarını iyileştireceklerini duyurdu.

<p>Pati Fest’in ilgi çeken etkinliği ise Can Dostları Güzellik ve Yetenek Yarışması oldu.</p>
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Pati Fest’in ilgi çeken etkinliği ise Can Dostları Güzellik ve Yetenek Yarışması oldu.

<p>Yarışma; en şık, en yetenekli ve sahibine en çok benzeyen can dostu kategorilerinde gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün köpeği ‘Bodrum’ da dereceye giren can dostları arasındaydı.</p>
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Yarışma; en şık, en yetenekli ve sahibine en çok benzeyen can dostu kategorilerinde gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün köpeği ‘Bodrum’ da dereceye giren can dostları arasındaydı.

<p>Ödül töreninin ardından, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Kutay Özkan’ın 'Müdür’ ve ‘Ego' ile birlikte gerçekleştirdiği gösteri de izleyicilerden büyük alkış topladı.</p>
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Ödül töreninin ardından, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Kutay Özkan’ın 'Müdür’ ve ‘Ego' ile birlikte gerçekleştirdiği gösteri de izleyicilerden büyük alkış topladı.

<p>Festival konserlerle son buldu.</p>
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Festival konserlerle son buldu.

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