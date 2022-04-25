Boyun ağrılarının sebepleri neler, kaçınmak için neler yapılmalı?

Boğazda uzun süren enfeksiyonlar da şişmiş lenf nodları ile birlikte ense ağrısına sebep olabiliyor.

Kalp, akciğer rahatsızlıkları gibi bazı durumlar boyunda yansıyan ağrı yapabileceği gibi, boyun veya ense ağrıları baş, yüz, sırt, göğüs ve omuz bölgelerine yayılım gösterebiliyor.

Spor yaralanmaları, motorlu araç kazaları, düşmeler vb. durumlarda boyundaki kemikler ve yumuşak dokular yaralanabiliyor. Ezilme ve zorlanmalar nispeten hafif olan yaralanmalarda oluyor.