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Pegasus Hava Yolları, listenin onuncu sırasında yer alıyor.
Brand Finance’ın raporunda; marka gücünün, markanın gelecekte değer üretebilme kabiliyetini gösterdiği belirtilerek, bu açıdan markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.
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