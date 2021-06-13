<p>Marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance’in yayımladığı<strong> “Brand Finance Turkey 100 – 2021”</strong> raporunda, Türkiye’nin en güçlü markaları belirlendi.<br></p>
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Marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance’in yayımladığı “Brand Finance Turkey 100 – 2021” raporunda, Türkiye’nin en güçlü markaları belirlendi.

<p><strong>Türkiye İş Bankası</strong>, Türkiye’nin en güçlü markaları sıralamasında, en yüksek güce sahip marka olarak ilk sırada yer aldı.<br></p>
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Türkiye İş Bankası, Türkiye’nin en güçlü markaları sıralamasında, en yüksek güce sahip marka olarak ilk sırada yer aldı.

<p>Raporda, ikinci sırada Garanti Bankası yer aldı.</p>
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Raporda, ikinci sırada Garanti Bankası yer aldı.

<p>Üçüncü sıra ise Turkcell'in oldu.&nbsp;</p>
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Üçüncü sıra ise Turkcell'in oldu. 

<p>Dördüncü sırada Ülker bulunuyor.</p>
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Dördüncü sırada Ülker bulunuyor.

<p>Beşinci sıra Opet'in oldu.</p>
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Beşinci sıra Opet'in oldu.

<p>Altıncı sıranın sahibi ise Akbank.</p>
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Altıncı sıranın sahibi ise Akbank.

<p>Yapı Kredi ise raporda yedinci sırada kendine yer buldu.</p>
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Yapı Kredi ise raporda yedinci sırada kendine yer buldu.

<p>Sekizinci sıranın sahibi ise Ziraat Bankası.</p>
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Sekizinci sıranın sahibi ise Ziraat Bankası.

<p>Anadolu Sigorta, listeye dokuzuncu sıradan dahil oldu.</p>
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Anadolu Sigorta, listeye dokuzuncu sıradan dahil oldu.

<p>Pegasus Hava Yolları, listenin onuncu sırasında yer alıyor.</p><p>Brand Finance’ın raporunda; marka gücünün, markanın gelecekte değer üretebilme kabiliyetini gösterdiği belirtilerek, bu açıdan markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.</p>
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Pegasus Hava Yolları, listenin onuncu sırasında yer alıyor.

Brand Finance’ın raporunda; marka gücünün, markanın gelecekte değer üretebilme kabiliyetini gösterdiği belirtilerek, bu açıdan markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.

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