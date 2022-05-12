Bruksizm (Diş Sıkması) nedir, sebepleri neler, nasıl tedavi edilir?

Bruksizm (diş sıkma) bireyin dişlerini sıktığı, gıcırdattığı veya birbirine bastırdığı bir rahatsızlık; bu rahatsızlığı olan bireyler uyanıkken dişlerini bilinçsizce sıkabiliyor veya uyku sırasında dişlerini sıkıp gıcırdatabiliyor. Uyku bruksizm (diş gıcırdatma), normalde uyku ile ilişkili bir hareket bozukluğu olarak kabul ediliyor. Uyku sırasında dişlerini sıkan veya gıcırdatan bireylerin, horlama ve nefes almada duraklamalar yani uyku apnesi gibi başka uyku bozukluklarına sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlendi. Hafif bruksizm vakaları herhangi bir tedavi gerektirmeyebiliyor. Bununla birlikte, bazı bireylerde bruksizm, çene bozukluklarına, baş ağrılarına, hasarlı dişlere ve diğer sorunlara yol açacak kadar sık ve şiddetli olabiliyor.

Bireyin uyku bruksizmi (diş gıcırdatması) olduğunu fark etmesi çeşitli komplikasyonlar gelişene kadar kolay olmayacağı için bruksizmin (diş gıcırtdatmasının) belirti ve semptomlarını bilmek ve düzenli diş bakımını sürdürmek, bireyin ağız ve diş sağlığı için önem taşıyor.