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Kıbrıs Barış Harekatı “Ayşe Tatile Çıktı” başlıklı bölüm şöyle:



“TSK, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta barışı ve anayasal düzeni yeniden sağlamak için Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. (…) 25 Temmuz 1974'te taraflar Cenevre Konferansı'nda toplandı. Konferansın sonuçsuz kalması üzerine Türkiye, 14 Ağustos 1974'te İkinci Barış Harekatı'na başladı. İkinci Barış Harekatı ile Lefke-Lefkoşa-Magusa hattı çizildi ve adanın üçte biri Türk kontrolüne geçince harekat sona erdi.”