Bülent Ersoy'dan Zeki Müren açıklaması

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 20:20
<p>Bülent Ersoy, önceki gün Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken basına açıklamalarda bulundu.</p>

Bülent Ersoy, önceki gün Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken basına açıklamalarda bulundu.

<p>Sanatçı Zeki Müren'i ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen anma hakkında Konuşan Ersoy, "Bence Türkiye'ye böyle bir ses bir daha gelmez" dedi.</p>

Sanatçı Zeki Müren'i ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen anma hakkında Konuşan Ersoy, "Bence Türkiye'ye böyle bir ses bir daha gelmez" dedi.

<p>Ersoy, Müren için "Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.</p>

Ersoy, Müren için "Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

<p>"Bu dünyada bir ben kaldım" diyen Ersoy, "Ben de yakında giderim" diye konuştu.</p>

"Bu dünyada bir ben kaldım" diyen Ersoy, "Ben de yakında giderim" diye konuştu.

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