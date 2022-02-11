Bursa'da dehşet! Sabaha kadar işkence ettiler

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E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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