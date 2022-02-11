Bursa'da dehşet! Sabaha kadar işkence ettiler

(DHA)
11 Şubat 2022 Cuma, 14:17
Bursa'da dehşet! Sabaha kadar işkence ettiler

Bursa'da Y.Ç. (28) ve 2 arkadaşı, aralarında para meselesi bulunan E.M.’yi (26) bir eve götürdü. Burada E.M.'nin ellerini kelepçeleyen, ağzına silahın namlusunu sokup tehdit ederek elbise giydirip işkence yapan şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı. 

Bursa'da dehşet! Sabaha kadar işkence ettiler

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında para meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. 

Bursa'da dehşet! Sabaha kadar işkence ettiler

Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı.

Bursa'da dehşet! Sabaha kadar işkence ettiler

Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. İşkence sırasında E.M.'ye cinsiyetçi bir yaklaşımla elbise giydirilmesi de kameralara yansıdı.

Bursa'da dehşet! Sabaha kadar işkence ettiler

Bu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye sabaha kadar yapılan Işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bursa'da dehşet! Sabaha kadar işkence ettiler

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler