Bursa'da dehşet! Sabaha kadar işkence ettiler

Bursa'da Y.Ç. (28) ve 2 arkadaşı, aralarında para meselesi bulunan E.M.’yi (26) bir eve götürdü. Burada E.M.'nin ellerini kelepçeleyen, ağzına silahın namlusunu sokup tehdit ederek elbise giydirip işkence yapan şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

