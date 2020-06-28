4
Yangın,
saat 11.30 sıralarında Orhangazi’de Fatih Mahallesi'nde bulunan Kenan K.’ya ait
plastik geri dönüşüm tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre, açık ve kapalı
alanı bulunan plastik geri dönüşüm tesislerinde açık alanda kaynak yapıldığı
anda kaynaktan çıkan kıvılcımlar plastikleri tutuşturdu.
6
Yangın yerine Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa’dan çok
sayıda itfaiye aracı ve ekipler sevk edildi. Ambulansların da gönderildiği
yangın alanında tüm açık alanı saran yangına itfaiye ekipleri ve vatandaş
müdahale etti. Yangın bir süre sonra geri dönüşüm tesislerinin yanında yer alan
zeytinlik alana da sıçradı.
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