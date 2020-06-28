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Yangın yerine Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa’dan çok sayıda itfaiye aracı ve ekipler sevk edildi. Ambulansların da gönderildiği yangın alanında tüm açık alanı saran yangına itfaiye ekipleri ve vatandaş müdahale etti. Yangın bir süre sonra geri dönüşüm tesislerinin yanında yer alan zeytinlik alana da sıçradı.