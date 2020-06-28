<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir plastik geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangında tüm tesis küle döndü.</span><br></p>
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir plastik geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangında tüm tesis küle döndü.

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Tonlarca plastik malzemenin yandığı yangına Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa’dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.&nbsp;</span><br></p>
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Tonlarca plastik malzemenin yandığı yangına Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa’dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. 

<p><p class="MsoNormal">Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Orhangazi İtfaiye Müdürü ile birlikte 3 itfaiye eri ve 7 vatandaş dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Orhangazi İtfaiye Müdürü ile birlikte 3 itfaiye eri ve 7 vatandaş dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Yangın, saat 11.30 sıralarında Orhangazi’de Fatih Mahallesi'nde bulunan Kenan K.’ya ait plastik geri dönüşüm tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre, açık ve kapalı alanı bulunan plastik geri dönüşüm tesislerinde açık alanda kaynak yapıldığı anda kaynaktan çıkan kıvılcımlar plastikleri tutuşturdu.&nbsp;</span><br></p>
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Yangın, saat 11.30 sıralarında Orhangazi’de Fatih Mahallesi'nde bulunan Kenan K.’ya ait plastik geri dönüşüm tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre, açık ve kapalı alanı bulunan plastik geri dönüşüm tesislerinde açık alanda kaynak yapıldığı anda kaynaktan çıkan kıvılcımlar plastikleri tutuşturdu. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Hızla yayılan ve plastik malzemelere sıçrayan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Açık alanda bulunan tonlarca plastik malzeme ile kapalı alanda yer alan çok sayıda plastik malzeme alevlere teslim oldu.&nbsp;</span><br></p>
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Hızla yayılan ve plastik malzemelere sıçrayan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Açık alanda bulunan tonlarca plastik malzeme ile kapalı alanda yer alan çok sayıda plastik malzeme alevlere teslim oldu. 

<p><p class="MsoNormal">Yangın yerine Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa’dan çok sayıda itfaiye aracı ve ekipler sevk edildi. Ambulansların da gönderildiği yangın alanında tüm açık alanı saran yangına itfaiye ekipleri ve vatandaş müdahale etti. Yangın bir süre sonra geri dönüşüm tesislerinin yanında yer alan zeytinlik alana da sıçradı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Yangın yerine Orhangazi, Gemlik, İznik ve Bursa’dan çok sayıda itfaiye aracı ve ekipler sevk edildi. Ambulansların da gönderildiği yangın alanında tüm açık alanı saran yangına itfaiye ekipleri ve vatandaş müdahale etti. Yangın bir süre sonra geri dönüşüm tesislerinin yanında yer alan zeytinlik alana da sıçradı.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Yangına müdahale eden Orhangazi İtfaiye Müdürü ile birlikte 2 itfaiye eri ve 7 vatandaş olmak üzere toplam 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerinde itfaiye ekipleri müdahale ettikten sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.&nbsp;</span><br></p>
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Yangına müdahale eden Orhangazi İtfaiye Müdürü ile birlikte 2 itfaiye eri ve 7 vatandaş olmak üzere toplam 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerinde itfaiye ekipleri müdahale ettikten sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Zeytinlik alanda da yaklaşık 10 zeytin ağacının zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınabildi.&nbsp;</span><br></p>
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Zeytinlik alanda da yaklaşık 10 zeytin ağacının zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınabildi. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Yangın nedeniyle Orhangazi Jandarma ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.&nbsp;</span><br></p>
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Yangın nedeniyle Orhangazi Jandarma ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Yangın nedeniyle Fatih Mahallesi'nde birçok vatandaş olay yerine akın etti. Bazı vatandaşlar kendilerine ait kepçe ve iş makineleri ile yangına müdahale etti, bahçelerden çekilen hortumlarla yangın ekiplerine destek oldu.&nbsp;</span><br></p>
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Yangın nedeniyle Fatih Mahallesi'nde birçok vatandaş olay yerine akın etti. Bazı vatandaşlar kendilerine ait kepçe ve iş makineleri ile yangına müdahale etti, bahçelerden çekilen hortumlarla yangın ekiplerine destek oldu. 

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