<p>Bursa’da, kaldırımda yürürken gözüne çarpan 2 kulaklığı çalarak gözden kaybolan şüpheli kameralara yakalandı.<br></p>
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Bursa’da, kaldırımda yürürken gözüne çarpan 2 kulaklığı çalarak gözden kaybolan şüpheli kameralara yakalandı.

<p>Olay şehrin göbeğindeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.&nbsp;<br></p>
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Olay şehrin göbeğindeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 

<p>Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, kaldırımda yürürken, telefoncu dükkânı önünde bulunan kulaklığı fark etti.<br></p>
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Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, kaldırımda yürürken, telefoncu dükkânı önünde bulunan kulaklığı fark etti.

<p>Şüpheli, müşteri gibi kulaklığı incelemeye başladı.<br></p>
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Şüpheli, müşteri gibi kulaklığı incelemeye başladı.

<p>&nbsp;Bir süre sonra çevreye bakan şahıs, kulaklığı alarak bölgeden uzaklaştı.<br></p>
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 Bir süre sonra çevreye bakan şahıs, kulaklığı alarak bölgeden uzaklaştı.

<p>Bu ânlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.<br></p>
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Bu ânlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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