Büyük Deniz Çöpleri Anıtı, Ayvalık'ta sergilenmeye başlandı

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 17:47
<p>Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçmişten günümüze yaşanan deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan "Büyük Deniz Çöpleri Anıtı" sergilenmeye başlandı.</p>

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçmişten günümüze yaşanan deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan "Büyük Deniz Çöpleri Anıtı" sergilenmeye başlandı.

<p>Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi ve Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla epoksi yöntemiyle hazırlanan anıt, Lale Adası'ndaki Ayvalık Belediyesine ait mavi bayraklı Duba Plajı'nda sergileniyor.</p>

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi ve Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla epoksi yöntemiyle hazırlanan anıt, Lale Adası'ndaki Ayvalık Belediyesine ait mavi bayraklı Duba Plajı'nda sergileniyor.

<p>Dokuz katlı tasarlanan anıtın ilk katında, deniz canlılarının sağlıklı bir şekilde yaşadığı bölüm bulunuyor. Üst katlara doğru deniz kirliliğinin anlatıldığı anıtın 8'inci bölümünde ise sigara izmaritleri, kola şişeleri ve denizi kirleten plastik ürünler yer alıyor.</p>

Dokuz katlı tasarlanan anıtın ilk katında, deniz canlılarının sağlıklı bir şekilde yaşadığı bölüm bulunuyor. Üst katlara doğru deniz kirliliğinin anlatıldığı anıtın 8'inci bölümünde ise sigara izmaritleri, kola şişeleri ve denizi kirleten plastik ürünler yer alıyor.

<p>Çevre kirliliğinin geçmişten günümüze yansıtıldığı anıt, bölgeye gelen misafirlerce de ilgi görüyor.</p>

Çevre kirliliğinin geçmişten günümüze yansıtıldığı anıt, bölgeye gelen misafirlerce de ilgi görüyor.

<p>Sebahat Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince deniz kirliliği vurgusunun yapıldığı resim de yine aynı yerde sergileniyor.</p>

Sebahat Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince deniz kirliliği vurgusunun yapıldığı resim de yine aynı yerde sergileniyor.

<p>Vakfın yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Ateş gazetecilere, anıt sayesinde dünyanın çevre kirliliği konusunda nasıl bir değişim geçirdiğinin anlatıldığını söyledi.</p>

Vakfın yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Ateş gazetecilere, anıt sayesinde dünyanın çevre kirliliği konusunda nasıl bir değişim geçirdiğinin anlatıldığını söyledi.

<p>Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de anıt sayesinde insanlara farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.</p>

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de anıt sayesinde insanlara farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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