Büyük Deniz Çöpleri Anıtı, Ayvalık'ta sergilenmeye başlandı

Dokuz katlı tasarlanan anıtın ilk katında, deniz canlılarının sağlıklı bir şekilde yaşadığı bölüm bulunuyor. Üst katlara doğru deniz kirliliğinin anlatıldığı anıtın 8'inci bölümünde ise sigara izmaritleri, kola şişeleri ve denizi kirleten plastik ürünler yer alıyor.