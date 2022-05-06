Camdaki Kız dizisinin konusu nedir?

Ona bunun son şansı olduğunu söylüyor. Alp, Cana'nın babasını aradığını öğrenince çok öfkeleniyor. O öfkeyle Nalan'ı arıyor ve buluşmayı teklif ediyor. Ona çok önemli bir şey söyleyeceğini söylüyor. Nalan kabul ederek onunla bir restoranda buluşur. Alp, Nalan'ın karşısına geçerek ona, Sedat ve Cana'nın ilişkisinin hâlâ devam ettiği söylüyor. Nalan duyduklarıyla şok içerisinde kalıyor. Ancak şoku atlattıktan sonra Alp'e inanmıyor. Alp onu ikna etmeye çalışsa da dinlemeyerek restorandan çıkıyor. Nalan ona inanmasa içinde büyük bir şüphe doğuyor. Bu şüphenin etkisiyle Sedat ile büyük bir kavga ediyor; ancak Sedat, bunun yıllar önce olmuş bitmiş bir şey olduğu konusunda Nalan'ı ikna ediyor. Nalan ikna olmuş gibi görünse de Sedat'a kırgın; Sedat ise, yalanlarını ortaya çıkaran ve her şeyi bozan Alp'e çok öfkeliydi ve bu öfkeyi, Levent ile birlikte bir gece onu döverek çıkarıyor. Ona tehditler savurup gidiyorlar. Bu arada Nalan, zor zamanında çok yanında olan Hayri ile yakınlaşıyor. Sedat, Nalan ve Hayri beraber Belgrad Ormanı'na gidiyorlar. Dolaşırlarken birden Alp'in tuttuğu adamlarla karşılaşıyorlar ve çok büyük bir kavgaya tutuşuyorlar. Nalan korkuyla ve endişeyle kenarda dururken, karnında bir ağrı hissediyor ve kıvranmaya başlıyor. Hayri ve Sedat Nalan'ı apar topar hastaneye götürüyor. Hastanede doktor beklerlerken Nalan'dan kan geliyor.