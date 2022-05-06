Camdaki Kız dizisinin konusu nedir?
Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisi; Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlandı. Dizinin başrolünde Burcu Biricik yer alıyor.
İşte Camdaki Kız dizisinin konusu…
Nalan güzel, zeki ve temiz kalpli genç bir kadın; ancak normal kadınlardan çok farklı olan, herkesten sır gibi sakladığı birkaç gizli tarafı bulunuyor. Annesi zannettiği ama aslında anneannesi olan Feride Hanım, gerçek kızı ve Nalan'ın annesi olan Sema'yı yıllar önce kaybedince, tekrar aynı şeylerin olmaması için Nalan'ı çok sıkı tedbirlerde ve katı kurallarla büyüttü. Çünkü Sema gençken dayısı tarafından tecavüze uğrayıp Nalan'a hamile kaldı ve Nalan'ı doğururken öldü. Bu korkunç olayların tekrar olması korkusuyla Feride Hanım, Nalan'ı korumak için ona her gün korse giydirip kilosunu hep kontrol ediyor. Ayrıca onu psikolojik olarak hep baskılıyor, işi şiddete kadar götürüyor ve çocukluğundan beri erkeklerden uzak durmasını emrediyor. Ona göre Nalan'a hergün giydirdiği bu korse, namus simgesi…
Diğer taraftan, ülkenin sayılı ailelerinden biri olan Koroğlu ailesinin en küçük ve şımarık oğlu Sedat, kendisinden yaşça büyük, evli ve çocuklu bir kadın olan Cana Yalçın ile yedi yıldır yasak bir ilişki yaşıyor. Babası Rafet Koroğlu, oğlu Sedat'ın Cana ile yaşadığı bu yasak ilişkiye aşırı karşı olmasına rağmen bir türlü onlara mani olamıyor. Sedat'ın, yıllarca çalışıp kurduğu şirketini ve soyadını daha fazla kirletmesine engel olmak için kesin bir çözümle onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar veriyor. Ama Rafet dışındaki herkes, Rafet'in Sedat ile evlendirmek istediği kıza karşı çıkıyor. O gün Sedat'ın ablası Selen, şirketlerinde iç mimar olarak çalışan Nalan'ı görüyor ve görür görmez onun Koroğlu ailesi için harika bir gelin adayı olduğuna karar veriyor. Evdeki herkesle, babasının gelin almak istediği kızdansa Nalan'ın çok daha iyi ve düzgün olduğu konusunda konuşuyor ve onları ikna ediyor. Sedat başta bu işe hiç sıcak bakmasada, babasının son derece kararlı olduğunu anlayınca kabul etmek zorunda kalıyor ve Nalan'ı çok beğenen Rafet Bey, o akşam Nalan'ın babası Adil Bey'i arayıp ona niyetlerini açıyor.
Derken Sedat ve Nalan hızla evlilik yoluna giriyor. Bu sürede Sedat'ın abisi ve kambur bir adam olan Muzaffer (Muzo) Nalan'ı tanıdıkça hislerine engel olamayıp ona aşık oluyor. Bunu kimseye söylemeyip içine gömüyor. Sedat ve Nalan nişanlanıyor; ama Rafet Bey'in düşündüğünün aksine, Nalan'ın varlığı Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi bitiremiyor. Gizli gizli hâlâ buluşuyorlar. Hatta Sedat ve Nalan'ın düğününün olduğu gece bile otelde ilişki yaşıyorlar. O esnada onları iki kişi görüyor. Biri Sedat'ın annesi Gülcihan Hanım, gördüğü şeyle kahroluyor, o gece kimseye bir şey söyleyemese de ertesi gün Sedat'ı karşısına alıp onu son kez ve çok sertçe uyarıyor. Biri diğeri ise Feride Hanım. Daha önce bu ilişkiyi bizzat Cana'dan duyan Feride Hanım, Nalan'ın Sedat'a aşık olduğunu bildiğinden, onun mutluluğu için bu gerçeği Nalan'a şimdilik söylememe kararı alıyor. Ama düğün gecesi olanları gördükten sonra çok sinirleniyor ve aniden Cana'nın karşısına dikilip onu çok sert bir şekilde uyarıyor. Uyarmakla kalmayıp, onu Sedat'tan uzak durması için açıkça tehdit ediyor. Artık ikisinin karşısında olduğunu söylüyor.
Nalan ve Sedat düğünden sonra odaya çıkıyorlar. Sedat Nalan ile yakınlaşmak istesede, Nalan annesinin sözlerini ve büyütülüş şeklini hatırlıyor ve Sedat'ın yanından kaçar gibi gidiyor. Ağlayarak soluğu annesinin yanında alıyor. Ona çok kötü olduğunu söyler ve yardım etmesini ister. Ancak Feride Hanım artık evlendiğini, kendi başının çaresine bakmasını ve kocasının yanına dönmesini söyleyerek Nalan'ı kapıdan gönderiyor. Nalan kapanan kapının önünde çöküp ağlıyor. Ağlarken, omuzunda 'Hayri' yazılı kart asılı olan ve yüzünü görmediğimiz bir adam, ağlamakta olan Nalan'ın omuzlarına usulca kırmızı bir şal bırakıyor.
İkinci sezonda, Nalan hâlâ korkudan Sedat'a yaklaşamıyor. Bunu bilen Feride Hanım Nalan'ı her gün yapması gerekeni yapmadığı konusunda sıkıştırıyor. Nalan çok deniyor ama bir türlü başaramıyor. Hep kendini geri çekiyor. Bu arada Sedat ve Cana'nın ilişkileri hâlâ devam ediyor. Cana, Nalan hakkında yalan bir haber yaptırıp hem Nalan'ı hem de Koroğlu ailesini karalamaya çalışıyor. Bunu yaparken kendini ve yasak ilişkilerini ele veriyor. Kocası Alp Cana'ya Sedat'tan gelen mesajları görünce Cana'yı evden kovuyor. Ama Cana ne yapıp ne edip tekrar onu kandırmayı başarıyor.
Rafet Bey ise tüm bu olanların etkisiyle otelde kalp krizi geçiriyor. Yüzünü ilk kez o zaman gördüğümüz Hayri, Rafet Bey'in hayatını kurtarınca onun gözüne giriyor ve Koroğlu malikanesinde şoför olarak işe giriyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Nalan, tüm korkularını bir kenara bırakıp nihayet Sedat ile yakınlaşmayı başarıyor. Ama Rafet Bey'in aldığı karar, Nalan'ın mutluluğuna gölge düşürüyor. Çünkü Rafet Bey, şirketin başkanlığından istifa edeceğini ve yerine üç çocuğundan en hak edeni geçireceğini söyleyerek bütün evi karıştırıyor. Sedat da Selen ve Muzo gibi bu koltuğu çok istiyor. Bu isteği uğruna babasının asla kabul edemeyeceği bir şey yapınca Rafet Bey onu evlatlıktan reddedip başkanlıktan istifa etmeyeceğini söylüyor.
Sedat'ın yaptığı şey, Rafet Bey'in nefret ettiği eniştesi Cavit'ten yardım alması; fakat Sedat reddedilmeyi hazmedemeyerek evi terk ediyor. Artık aklında burada kalmak kesinlikle bulunmuyor. Bu Cavit Bey ile konuşup bütün hisselerini ona satmak istediğini söylüyor. Cavit Bey kabul edince Sedat Cana'ya yurt dışında kaçmayı teklif ediyor. Cana bu sefer paralarının olduğunu duyunca kabul ediyor. Sedat Nalan'a boşanmak istediğini söylediğinde Feride Hanım bunu duyup, Nalan gittikten sonra Sedat'ı sertçe uyarıyor. Ancak Sedat ona kulak asmıyor. Cavit Bey, Sedat ile Cana gidecekken son anda hisseleri satın almaktan vazgeçiyor. Sedat havaalanında parasız kalıyor. Birden karşısında Nalan'ı bulunca, başka çaresi olmadığı için onunla birlikte eve dönüyor. Muzo, Nalan'dan duyduklarından sonra kendine sahte bir sevgili buluyor. Bulduğu kız bir hayat kadını olan Melisa.
Nalan, Sedat, Muzo ve Melisa birlikte yemeğe gidince Sedat, Melisa ile geçmişte bir ilişki yaşadığı hatırlayarak panik oluyor. Ancak Melisa hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapınca Sedat da aynısını yapıyor. Ama Melisa, Sedat ile olduğu gecenin görüntülerini kaydettiği için Sedat onu tehdit etmeye kalkınca bunu Sedat'a söylüyor. Sedat bunu suyunca yine Cavit Bey'den yardım istiyor. Ancak Cavit Bey, Nalan'ın bu görüntüleri görmesine engel olmuyor. Nalan gördüklerinden sonra evi terk ediyor. Bunu duyan Muzo şaşırıyor ve nedenini öğrenmek için onunla buluşmayı teklif ediyor. Nalan Muzo'ya niçin evi terk ettiğini söyleyince, Muzo Melisa ile olan bu sahte ilişkisini bitiriyor. Feride Hanım Nalan'ın evi terk ettiğini öğrenince onun kaldığı, arkadaşı olan Billur'un evine giderek onu evine ve Sedat'a geri dönmesi için ikna ediyor. Ayrıca ikisi de Nalan'ın hamile olup olmadığından şüpheleniyor. Nalan, biraz da bu şüphe sayesinde Sedat'a geri dönüyor. Cana, önce Sedat'a çok kızsada, sonradan yine bir araya geliyorlar.
Alp bunu yine öğrenince bu sefer çocuklarını alıp Cana'dan habersiz evden gidiyor. Cana sinirden ne yapacağını bilemez halde Koroğlu malikanesine gidiyor. Rafet Bey'den yardım isteyerek onu üstü kapalı tehdit ediyor. Ama Rafet Bey onun tuzağına düşmüyor ve Cana'yı evden gönderiyor. Cana, önce Alp'ten, sonra Rafet Bey'den, sonra da Feride Hanım'dan yediği darbelerle iyice dengesizleşiyor. Son çaresi olarak yıllardır görüşmediği babasını arıyor. Nalan test yaptırıyor ve sonuç pozitif çıkıyor. Bu haberle Sedat, Nalan ve Feride Hanım sevinirken, Muzo ve Hayri kahroluyor. Sedat bu haberle mutlu olsada, Cana ile görüşmeyi bırakmıyor. Ve Nalan ile doktora gidecekleri gün ona yalan söyleyip Cana ile buluşuyor. Cana ona, Feride Hanım'ın onu evinin bodrumuna kapattığını ve ona korkunç şeyler yaptırdığını söylüyor. Bir süre görüşmemeleri gerektiğini de ekliyor. İkisi de korkuyla konuşurlarken aniden karşılarında Nalan'ı buluyor. Nalan Sedat'ı eve gönderip Cana ile baş başa konuşuyor ve ona bir daha asla karşılarına çıkmamasını çok sert bir dille söylüyor. Nalan Cana'nın yanından ayrılıp eve gidiyor ve Sedat'ı da aynı şekilde ikaz ediyor.
Ona bunun son şansı olduğunu söylüyor. Alp, Cana'nın babasını aradığını öğrenince çok öfkeleniyor. O öfkeyle Nalan'ı arıyor ve buluşmayı teklif ediyor. Ona çok önemli bir şey söyleyeceğini söylüyor. Nalan kabul ederek onunla bir restoranda buluşur. Alp, Nalan'ın karşısına geçerek ona, Sedat ve Cana'nın ilişkisinin hâlâ devam ettiği söylüyor. Nalan duyduklarıyla şok içerisinde kalıyor. Ancak şoku atlattıktan sonra Alp'e inanmıyor. Alp onu ikna etmeye çalışsa da dinlemeyerek restorandan çıkıyor. Nalan ona inanmasa içinde büyük bir şüphe doğuyor. Bu şüphenin etkisiyle Sedat ile büyük bir kavga ediyor; ancak Sedat, bunun yıllar önce olmuş bitmiş bir şey olduğu konusunda Nalan'ı ikna ediyor. Nalan ikna olmuş gibi görünse de Sedat'a kırgın; Sedat ise, yalanlarını ortaya çıkaran ve her şeyi bozan Alp'e çok öfkeliydi ve bu öfkeyi, Levent ile birlikte bir gece onu döverek çıkarıyor. Ona tehditler savurup gidiyorlar. Bu arada Nalan, zor zamanında çok yanında olan Hayri ile yakınlaşıyor. Sedat, Nalan ve Hayri beraber Belgrad Ormanı'na gidiyorlar. Dolaşırlarken birden Alp'in tuttuğu adamlarla karşılaşıyorlar ve çok büyük bir kavgaya tutuşuyorlar. Nalan korkuyla ve endişeyle kenarda dururken, karnında bir ağrı hissediyor ve kıvranmaya başlıyor. Hayri ve Sedat Nalan'ı apar topar hastaneye götürüyor. Hastanede doktor beklerlerken Nalan'dan kan geliyor.
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