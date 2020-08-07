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Sevimli can dostları için sıcak bir yuva olan Geçici Hayvan Bakımevi’nde, sokak hayvanlarının korunup sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi uzman veteriner hekimleri şefkat eli uzatıyor. Bakımevinde tedaviye ihtiyaç duyulan hayvanlara aşı, ilk müdahale ve cerrahi işlemler yapılıyor. Bu kapsamda yardıma ve bakıma muhtaç hayvanlara kucak açan Geçici Hayvan Bakımevinde, kurulduğu 2018 yılından bu yana 4 Bin 521 hayvana kısırlaştırma ve cerrahi operasyon işlemi, 5 Binin üzerindeki hayvana ise aşı işlemi uygulandı. Tedavi edilen hayvan sayısının 10 binin üzerine çıktığı Geçici Hayvan Bakımevi, bugüne kadar 20 Bin Hayvana şifa oldu.