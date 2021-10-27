Çarpıcı anket: "Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda..."

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:47
<p>MAK Danışmanlık'ın Ekim ayı anketi yayımlandı. Yurttaşlara,<strong> "Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?"</strong> sorusu soruldu.&nbsp;<br></p><p>Araştırmaya katılanların yüzde 41'i <strong>"24 Haziran'da oy verdiğim partiden farklı bir partiye oy vereceğim"</strong> dedi. Katılanların yüzde 42'si <strong>"aynı partiye oy vereceğim"</strong> cevabını verirken yüzde 17'lik kararsız seçmen dikkat çekti.<br data-mce-bogus="1"></p><p><br data-mce-bogus="1"></p>

MAK Danışmanlık'ın Ekim ayı anketi yayımlandı. Yurttaşlara, "Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?" sorusu soruldu. 

Araştırmaya katılanların yüzde 41'i "24 Haziran'da oy verdiğim partiden farklı bir partiye oy vereceğim" dedi. Katılanların yüzde 42'si "aynı partiye oy vereceğim" cevabını verirken yüzde 17'lik kararsız seçmen dikkat çekti.


<p>Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda yüzde 42'lik seçmen grubu <strong>"Kesinlikle oy vermem"</strong> cevabını seçti. </p>

Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda yüzde 42'lik seçmen grubu "Kesinlikle oy vermem" cevabını seçti.

<p>AKP'ye oy vermeme gerekçeleri sorulan katılımcılardan yüzde 49'u <strong>"kızdırdılar"</strong> cevabını verdi. Küskün seçmen oranının ise yüzde 11 olduğu belirtildi.<br></p>

AKP'ye oy vermeme gerekçeleri sorulan katılımcılardan yüzde 49'u "kızdırdılar" cevabını verdi. Küskün seçmen oranının ise yüzde 11 olduğu belirtildi.

<p><strong>"Kızdıran kim?"</strong> sorusu üzerine yüzde 9'luk kısım lideri işaret etti. Birkaç şeye aynı anda kızan seçmen oranı ise yüzde 21 oldu.<br></p>

"Kızdıran kim?" sorusu üzerine yüzde 9'luk kısım lideri işaret etti. Birkaç şeye aynı anda kızan seçmen oranı ise yüzde 21 oldu.

<p>Seçmene göre<strong> "Ülkedeki en önemli sorun"</strong> yüzde 54 ile ekonomi olarak belirlendi. </p><p>Ekonomiyi eğitim ve göçmenler izledi.<br></p>

Seçmene göre "Ülkedeki en önemli sorun" yüzde 54 ile ekonomi olarak belirlendi.

Ekonomiyi eğitim ve göçmenler izledi.

<p>Katılımcıların yüzde 74'ü kurulduğu günden bugüne kadar en az bir defa AKP'ye oy verdi.<br></p>

Katılımcıların yüzde 74'ü kurulduğu günden bugüne kadar en az bir defa AKP'ye oy verdi.

<p>AKP'ye en az bir defa oy veren seçmenlere <strong>"Tekrar oy verecek misiniz?"</strong> sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 56'sı <strong>"kesinlikle oy vermeyeceğim"</strong> derken yüzde 8'i kararsız olduğunu söyledi.<br></p>

AKP'ye en az bir defa oy veren seçmenlere "Tekrar oy verecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 56'sı "kesinlikle oy vermeyeceğim" derken yüzde 8'i kararsız olduğunu söyledi.

<p>Katılımcıların yüzde 42'si erken seçimi gerekli görürken yüzde 43'ü erken seçime gerek olmadığını dile getirdi.<br></p>

Katılımcıların yüzde 42'si erken seçimi gerekli görürken yüzde 43'ü erken seçime gerek olmadığını dile getirdi.

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