Çarpıcı anket: "Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda..."
MAK Danışmanlık'ın Ekim ayı anketi yayımlandı. Yurttaşlara, "Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?" sorusu soruldu.
Araştırmaya katılanların yüzde 41'i "24 Haziran'da oy verdiğim partiden farklı bir partiye oy vereceğim" dedi. Katılanların yüzde 42'si "aynı partiye oy vereceğim" cevabını verirken yüzde 17'lik kararsız seçmen dikkat çekti.
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