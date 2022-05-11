Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisi için afişler paylaştı

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:43
<p><strong>Erşan Kuneri</strong> dizisi merakla bekleniyor. <strong>Cem Yılmaz, 13 Mayıs'ta</strong> seyirciyle buluşacak ücretli bir platformda gösterilecek yeni dizisi için sosyal medya hesabından afişler paylaştı.</p> <p>İşte merak uyandıran o afişler...</p>

Erşan Kuneri dizisi merakla bekleniyor. Cem Yılmaz, 13 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak ücretli bir platformda gösterilecek yeni dizisi için sosyal medya hesabından afişler paylaştı.

İşte merak uyandıran o afişler...

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