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Allah sizi kahretsin ya...Gercekten artik sizin ne dediginiz,ne soylediginizi duyacak haliniz kalmamis. Dun “arkadasim” olsa ne olur,Siddetin tarafi mi olur...yazdigim halde...olay mahkemede oldugu halde... Bunlari yaziyorsunuz. Dava etsem “ay ben oyle duydum” dlyip kacacaksin.