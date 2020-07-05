<p>Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen Ozan Güven'e olayın ortaya çıkmaması için Cem Yılmaz'ın yardım ettiğinin konuşulduğunu iddia etti. Cem Yılmaz, sert tepki gösterdi.</p>
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Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen Ozan Güven'e olayın ortaya çıkmaması için Cem Yılmaz'ın yardım ettiğinin konuşulduğunu iddia etti. Cem Yılmaz, sert tepki gösterdi.

<p>Twitter hesabından konuyla ilgili haberi alıntılayarak paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:</p>
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Twitter hesabından konuyla ilgili haberi alıntılayarak paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

<p>Allah sizi kahretsin ya...Gercekten artik sizin ne dediginiz,ne soylediginizi duyacak haliniz kalmamis. Dun “arkadasim” olsa ne olur,Siddetin tarafi mi olur...yazdigim halde...olay mahkemede oldugu halde... Bunlari yaziyorsunuz. Dava etsem “ay ben oyle duydum” dlyip kacacaksin.</p>
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Allah sizi kahretsin ya...Gercekten artik sizin ne dediginiz,ne soylediginizi duyacak haliniz kalmamis. Dun “arkadasim” olsa ne olur,Siddetin tarafi mi olur...yazdigim halde...olay mahkemede oldugu halde... Bunlari yaziyorsunuz. Dava etsem “ay ben oyle duydum” dlyip kacacaksin.

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