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Gönderiyi alıntılayan Cem Yılmaz, bu sözün kendisine ait olmadığını belirtip "Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek! Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?" diye yazdı.