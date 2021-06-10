<p>Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisine ait olmayan bir sözün paylaşılması üzerine tepki gösterdi.<br></p>
1

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisine ait olmayan bir sözün paylaşılması üzerine tepki gösterdi.

<p>Twitter’da ‘Çatlak Filozof’ adlı kullanıcı, "Cem Yılmaz: Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da Müslüman zannetmek" diye bir paylaşımında bulundu.</p>
2

Twitter’da ‘Çatlak Filozof’ adlı kullanıcı, "Cem Yılmaz: Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da Müslüman zannetmek" diye bir paylaşımında bulundu.

<p>Gönderiyi alıntılayan Cem Yılmaz, bu sözün kendisine ait olmadığını belirtip "Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek! Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?" diye yazdı.</p>
3

Gönderiyi alıntılayan Cem Yılmaz, bu sözün kendisine ait olmadığını belirtip "Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek! Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?" diye yazdı.

<p>Yılmaz daha sonra o mesaja atıfta bulunarak “Tavşan gider ekine, kulakları dikine Cem Yılmaz” paylaşımında bulundu.</p>
4

Yılmaz daha sonra o mesaja atıfta bulunarak “Tavşan gider ekine, kulakları dikine Cem Yılmaz” paylaşımında bulundu.

Video Haberler