Cem Yılmaz’dan 'hunili' paylaşım: "Yaaakşamlar"

04 Mayıs 2021 Salı, 10:54

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, Twitter hesabından "Yaaakşamlar" notuyla bir 'huni' görseli paylaştı.

Yılmaz'ın bu tweeti kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Paylaşımın, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyada tepki çeken 'market genelgesi' sonrası gelmesi de dikkat çekti.

Ünlü komedyen, aynı paylaşımı Instagram hesabından da yaptı. Yılmaz, buradaki paylaşımında ise huni görseliyle birlikte "Bay bay" ifadesini kullandı.