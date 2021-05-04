Cem Yılmaz’dan 'hunili' paylaşım: "Yaaakşamlar"

Komedyen Cem Yılmaz, "Yaaakşamlar" notuyla bir 'huni' görseli paylaştı. Paylaşımın, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyada tepki çeken 'market genelgesi' sonrası gelmesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 10:54
Cem Yılmaz’dan 'hunili' paylaşım:
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, Twitter hesabından "Yaaakşamlar" notuyla bir 'huni' görseli paylaştı.

Yılmaz'ın bu tweeti kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Paylaşımın, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyada tepki çeken 'market genelgesi' sonrası gelmesi de dikkat çekti.

Ünlü komedyen, aynı paylaşımı Instagram hesabından da yaptı. Yılmaz, buradaki paylaşımında ise huni görseliyle birlikte "Bay bay" ifadesini kullandı.


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