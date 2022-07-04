Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin konusu nedir? Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin oyuncuları kimler?
ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?
Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekibimiz olayı aydınlatabilmek için Ecrin’in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.
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