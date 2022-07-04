Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin konusu nedir? Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:12
<p>Yapımcılığını ANS Yapım'ın üstelendiği, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi, ülkenin herhangi bir yerinden gelen karmaşık cinayet ihbarlarının üzerine giden bir macera konu ediniyor.<br />İşte Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Yapımcılığını ANS Yapım'ın üstelendiği, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi, ülkenin herhangi bir yerinden gelen karmaşık cinayet ihbarlarının üzerine giden bir macera konu ediniyor.
İşte Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?</strong><br /><br />Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekibimiz olayı aydınlatabilmek için Ecrin’in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.</p>

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?

Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekibimiz olayı aydınlatabilmek için Ecrin’in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.

<p><strong>ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?</strong><br /><br />* Özgürcan Çevik<br />* Tuvana Türkay<br />* Barış Bağcı</p>

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?

* Özgürcan Çevik
* Tuvana Türkay
* Barış Bağcı

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