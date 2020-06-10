"Burada ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için asansör inşa
edildi. Asansör ile seyir terası, obrukların doğasını bozmadan yapıldı. Geçen
yıllarda obrukların ziyaretçi sayısı yılda 80-100 bindi. Projenin
tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısının bir milyona yaklaşacağına
inanıyorum. Katkılarından dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi
Elvan ve Valimiz Ali İhsan Su'ya teşekkür ediyoruz."
"Bazı insanlarımız asansör konusunu farklı noktalara çekebilir ancak
gerçekten ihtiyaç olan bir çalışmaydı. Uluslararası festivallerimiz
kapsamında yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Çoğu zaman obrukların
aşağısına inip, çıkmakta zorlanıyorlar. Yaşlılar inmek istiyor ancak bazen
rahatsızlanıyorlar. Sağlık ekipleri müdahalede zorlanabiliyor. Hem can
güvenliği hem de ziyaretler için çok güzel oldu. Artık herkesin bu doğal
güzelliği görüp yaşayacağına, gittikleri ülkelerde burayı anlatacağına ve yeni
kişilerin geleceğine inanıyoruz."
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