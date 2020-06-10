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"Bazı insanlarımız asansör konusunu farklı noktalara çekebilir ancak gerçekten ihtiyaç olan bir çalışmaydı. Uluslararası festivallerimiz kapsamında yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Çoğu zaman obrukların aşağısına inip, çıkmakta zorlanıyorlar. Yaşlılar inmek istiyor ancak bazen rahatsızlanıyorlar. Sağlık ekipleri müdahalede zorlanabiliyor. Hem can güvenliği hem de ziyaretler için çok güzel oldu. Artık herkesin bu doğal güzelliği görüp yaşayacağına, gittikleri ülkelerde burayı anlatacağına ve yeni kişilerin geleceğine inanıyoruz."