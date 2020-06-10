<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Mersin'in en ilginç yapılarından "Cennet-Cehennem obrukları"nda yürütülen turizme kazandırma çalışmalarında asansör ve seyir terası projeleri tamamlandı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Mersin'in en ilginç yapılarından "Cennet-Cehennem obrukları"nda yürütülen turizme kazandırma çalışmalarında asansör ve seyir terası projeleri tamamlandı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İlginç yapının, yeşil tabiatı&nbsp;ve dibinden akan doğal suyu ile "Cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğuna, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ziyaretçiler için asansör inşa edildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İlginç yapının, yeşil tabiatı ve dibinden akan doğal suyu ile "Cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğuna, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ziyaretçiler için asansör inşa edildi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Elips biçimindeki 250 metrelik çapıyla dikkati çeken obruğun, 452 basamaklı yürüyüş yolunun da korunacağı projede, tabanda yer alan&nbsp;Meryem Ana Klisesi'nde de iyileştirme çalışmaları yürütülecek.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Elips biçimindeki 250 metrelik çapıyla dikkati çeken obruğun, 452 basamaklı yürüyüş yolunun da korunacağı projede, tabanda yer alan Meryem Ana Klisesi'nde de iyileştirme çalışmaları yürütülecek.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Ayrıca, merdivenlerin bitimindeki tarihi mağaraya kadar da&nbsp;yürüyüş yolu yapılacak proje kapsamında, obruğun otopark&nbsp;alanının zemini de doğal küp taşla kaplanacak.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Ayrıca, merdivenlerin bitimindeki tarihi mağaraya kadar da yürüyüş yolu yapılacak proje kapsamında, obruğun otopark alanının zemini de doğal küp taşla kaplanacak.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>"Cehennem"in seyir terası da tamamlandı. &nbsp;İlginç atmosferi ve 128 metre derinliği nedeniyle "Cehennem" olarak adlandırılan ve kenarları içbükey olduğu için inilmesi mümkün olmayan obruğa ise yerli ve yabancı turistlerin tabiatı daha rahat inceleyebilmesi için seyir terası yapıldı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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 "Cehennem"in seyir terası da tamamlandı.  İlginç atmosferi ve 128 metre derinliği nedeniyle "Cehennem" olarak adlandırılan ve kenarları içbükey olduğu için inilmesi mümkün olmayan obruğa ise yerli ve yabancı turistlerin tabiatı daha rahat inceleyebilmesi için seyir terası yapıldı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Ören yerinin çevresindeki&nbsp;Zeus Tapınağı'nın duvarının da sabit çelik sistemle askıya alınmasının planlandığı projede, çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan&nbsp;Astım Mağarası'nda da çevre düzenlemesi yapılacak.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Ören yerinin çevresindeki Zeus Tapınağı'nın duvarının da sabit çelik sistemle askıya alınmasının planlandığı projede, çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan Astım Mağarası'nda da çevre düzenlemesi yapılacak.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, yaptığı açıklamada, geçmişinde çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan ilçede "Cennet-Cehennem obrukları"nın turistlerin sık ziyaret ettiği yerlerden&nbsp;olduğunu söyledi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, yaptığı açıklamada, geçmişinde çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan ilçede "Cennet-Cehennem obrukları"nın turistlerin sık ziyaret ettiği yerlerden olduğunu söyledi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Obrukların, hem yükseklikleri hem derinlikleriyle ilgi çektiğini vurgulayan Altunok, şöyle konuştu:<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Obrukların, hem yükseklikleri hem derinlikleriyle ilgi çektiğini vurgulayan Altunok, şöyle konuştu:


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">"Burada ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için asansör inşa edildi. Asansör ile seyir terası, obrukların doğasını bozmadan yapıldı. Geçen yıllarda obrukların ziyaretçi sayısı yılda 80-100 bindi.&nbsp;Projenin tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısının bir milyona yaklaşacağına inanıyorum. Katkılarından dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Valimiz Ali İhsan Su'ya teşekkür ediyoruz."<o:p></o:p></span></p><br></p>
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"Burada ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için asansör inşa edildi. Asansör ile seyir terası, obrukların doğasını bozmadan yapıldı. Geçen yıllarda obrukların ziyaretçi sayısı yılda 80-100 bindi. Projenin tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısının bir milyona yaklaşacağına inanıyorum. Katkılarından dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Valimiz Ali İhsan Su'ya teşekkür ediyoruz."


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Altunok, özellikle yaşlı vatandaşların obruğa inerken zorlandığını anlatarak,&nbsp;şunları kaydetti:<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Altunok, özellikle yaşlı vatandaşların obruğa inerken zorlandığını anlatarak, şunları kaydetti:


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">"Bazı insanlarımız asansör konusunu farklı noktalara çekebilir ancak gerçekten ihtiyaç olan bir çalışmaydı.&nbsp;Uluslararası festivallerimiz kapsamında yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Çoğu zaman obrukların aşağısına inip, çıkmakta zorlanıyorlar. Yaşlılar inmek istiyor ancak bazen rahatsızlanıyorlar. Sağlık ekipleri müdahalede zorlanabiliyor. Hem can güvenliği hem de ziyaretler için çok güzel oldu. Artık herkesin bu doğal güzelliği görüp yaşayacağına, gittikleri ülkelerde burayı anlatacağına ve yeni kişilerin geleceğine inanıyoruz."<o:p></o:p></span></p><br></p>
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"Bazı insanlarımız asansör konusunu farklı noktalara çekebilir ancak gerçekten ihtiyaç olan bir çalışmaydı. Uluslararası festivallerimiz kapsamında yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Çoğu zaman obrukların aşağısına inip, çıkmakta zorlanıyorlar. Yaşlılar inmek istiyor ancak bazen rahatsızlanıyorlar. Sağlık ekipleri müdahalede zorlanabiliyor. Hem can güvenliği hem de ziyaretler için çok güzel oldu. Artık herkesin bu doğal güzelliği görüp yaşayacağına, gittikleri ülkelerde burayı anlatacağına ve yeni kişilerin geleceğine inanıyoruz."


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