<p>Salgın nedeniyle Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilk kez seyircisiz ve açık havada, Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılacak olan kurultay konuşulmaya devam ederken, delege listesi de belli oldu.<br></p>
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Salgın nedeniyle Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilk kez seyircisiz ve açık havada, Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılacak olan kurultay konuşulmaya devam ederken, delege listesi de belli oldu.

<p>Koronavirüs salgını nedeniyle 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ertelemek zorunda kalan CHP; yeni tarih olarak 25-26 Temmuz'u belirledi.<br></p>
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Koronavirüs salgını nedeniyle 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ertelemek zorunda kalan CHP; yeni tarih olarak 25-26 Temmuz'u belirledi.

<p>Salgın nedeniyle Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilk kez seyircisiz ve açık havada, Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılacak olan kurultay konuşulmaya devam ederken, delege listesi de belli oldu.<br></p>
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Salgın nedeniyle Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilk kez seyircisiz ve açık havada, Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılacak olan kurultay konuşulmaya devam ederken, delege listesi de belli oldu.

<p>37. CHP olağan kurultayının çağrısı ve delege listesi CHP’nin resmi internet sitesinde yayınlandı.</p>
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37. CHP olağan kurultayının çağrısı ve delege listesi CHP’nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

<p>25 Temmuz'da saat 10.00'da başlayacak olan Kurultay için, açılış programı da yayımlandı.<br></p>
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25 Temmuz'da saat 10.00'da başlayacak olan Kurultay için, açılış programı da yayımlandı.

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