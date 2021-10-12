CHP'den “SaBıKa Holding” broşürü! Tüm Türkiye'ye dağıtılacak

"Partinin halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze İlgezdi’nin koordinasyonunda hazırlanan bu broşür, şimdi tüm Türkiye’deki CHP örgütlerine gönderildi. Onlar da yurttaşlara dağıtacak.

Evet, SBK şu an Avusturya’da tutuklu. Karapara aklama ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Türkiye’ye mi ABD’ye mi iade edilecek, nereye gönderilirse hangi gerçekleri açıklayacak, zaman gösterecek..."