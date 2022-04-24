Çinli uzman: 'Covid-19'a karşı katı tedbirler gerekli'

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 11:05
<p>Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Lian Wannian'ın Xinhua haber ajansına verdiği röportaja göre, <em><strong>"Covid-19'un bulaşma yollarını etkin biçimde kesmek için katı kontrol tedbirleri uygulamak büyük önem taşıyor"</strong></em> açıklamasında bulundu.</p><p>Epidemiyolog Liang Wannian, <em><strong>"Şu anda, ülkenin "sıfır-COVID" yaklaşımı, yeni koronavirüsü tamamen ortadan kaldırmak yerine, salgınların yayılmasını, topluluk düzeyinde sürekli iletimi ve büyük ölçekli yeniden canlanmaları önlemek için her şeyi yapmayı içeriyor"</strong></em> dedi.&nbsp;</p>

Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Lian Wannian'ın Xinhua haber ajansına verdiği röportaja göre, "Covid-19'un bulaşma yollarını etkin biçimde kesmek için katı kontrol tedbirleri uygulamak büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

Epidemiyolog Liang Wannian, "Şu anda, ülkenin "sıfır-COVID" yaklaşımı, yeni koronavirüsü tamamen ortadan kaldırmak yerine, salgınların yayılmasını, topluluk düzeyinde sürekli iletimi ve büyük ölçekli yeniden canlanmaları önlemek için her şeyi yapmayı içeriyor" dedi. 

<p>Wannian, Çin'in mevcut "dinamik sıfır-COVID" yaklaşımının bireysel enfeksiyonlardan ziyade COVID-19 salgınlarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.</p>

Wannian, Çin'in mevcut "dinamik sıfır-COVID" yaklaşımının bireysel enfeksiyonlardan ziyade COVID-19 salgınlarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.

<p>Virüsü önlemek için, tespit edildiğinde güvenli ve süratle kontrol altına alınabileceğini söyledi.&nbsp;</p>

Virüsü önlemek için, tespit edildiğinde güvenli ve süratle kontrol altına alınabileceğini söyledi. 

<p>Daha önce Çin'in finans merkezi Şangay'da karantina önlemleri alınmıştı.&nbsp;</p>

Daha önce Çin'in finans merkezi Şangay'da karantina önlemleri alınmıştı. 

<p>Şangay kentinin belediye sağlık komisyonu, kentte son karantina önlemlerinin başladığı tarihten itibaren, Covid-19 ile bağlantılı toplam 87 ölüm raporladı.</p>

Şangay kentinin belediye sağlık komisyonu, kentte son karantina önlemlerinin başladığı tarihten itibaren, Covid-19 ile bağlantılı toplam 87 ölüm raporladı.

<p>Ölenlerin yaş ortalamasının 81 civarında olduğunu bildirdi.</p>

Ölenlerin yaş ortalamasının 81 civarında olduğunu bildirdi.

<p>25 milyon nüfuslu Şangay'da karantina önlemlerine rağmen Covid-19 vakalarında artış sürüyor.</p>

25 milyon nüfuslu Şangay'da karantina önlemlerine rağmen Covid-19 vakalarında artış sürüyor.

<p>Şangay bir aydan uzun bir süredir yeni bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediyor.<br></p>

Şangay bir aydan uzun bir süredir yeni bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediyor.

<p>En son verilen rakamlara göre 322 olan semptomatik vaka sayısı 824'e çıktı.</p>

En son verilen rakamlara göre 322 olan semptomatik vaka sayısı 824'e çıktı.

<p>Semptomsuz vaka sayısı 19 bin 660 kişiden 20 bin 398'e yükseldi</p>

Semptomsuz vaka sayısı 19 bin 660 kişiden 20 bin 398'e yükseldi

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