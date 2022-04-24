Çinli uzman: 'Covid-19'a karşı katı tedbirler gerekli'

Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Lian Wannian'ın Xinhua haber ajansına verdiği röportaja göre, "Covid-19'un bulaşma yollarını etkin biçimde kesmek için katı kontrol tedbirleri uygulamak büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

Epidemiyolog Liang Wannian, "Şu anda, ülkenin "sıfır-COVID" yaklaşımı, yeni koronavirüsü tamamen ortadan kaldırmak yerine, salgınların yayılmasını, topluluk düzeyinde sürekli iletimi ve büyük ölçekli yeniden canlanmaları önlemek için her şeyi yapmayı içeriyor" dedi.