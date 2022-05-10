Contemporary Istanbul (CI) Bloom, 12- 15 Mayıs tarihleri arasında Tersane İstanbul'da ziyaret edilebilecek
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