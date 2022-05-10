Contemporary Istanbul (CI) Bloom, 12- 15 Mayıs tarihleri arasında Tersane İstanbul'da ziyaret edilebilecek

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 22:06
<p>Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturan Contemporary Istanbul (CI) Bloom, 12- 15 Mayıs tarihleri arasında Haliç'in kıyısında Tersane İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor.</p>

Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturan Contemporary Istanbul (CI) Bloom, 12- 15 Mayıs tarihleri arasında Haliç'in kıyısında Tersane İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor.

<p>CI Bloom, Akbank ana partnerliğinde 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türkiye’deki çağdaş sanat galerileri ile birlikte Haliç’in kıyısında Istanbul’un tarihi atmosferinde gerçekleşecek. </p>

CI Bloom, Akbank ana partnerliğinde 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türkiye’deki çağdaş sanat galerileri ile birlikte Haliç’in kıyısında Istanbul’un tarihi atmosferinde gerçekleşecek. 

<p>Contemporary Istanbul’un, Tersane Istanbul’da uyandırdığı uluslararası büyük ilginin ardından; Türk çağdaş sanat ailesinin tüm üyeleriyle birlikte baharı Tersane İstanbul’da festival havasında karşılayacak.</p>

Contemporary Istanbul’un, Tersane Istanbul’da uyandırdığı uluslararası büyük ilginin ardından; Türk çağdaş sanat ailesinin tüm üyeleriyle birlikte baharı Tersane İstanbul’da festival havasında karşılayacak.

<p><strong>FUARA KATILAN GALERİLER</strong></p> <p>*Ambidexter, Istanbul</p> <p>*Anna Laudel, Istanbul</p> <p>*Art On Istanbul, Istanbul</p> <p>*.artSümer, Istanbul</p> <p>*Bozlu Art Project, Istanbul</p> <p>*Buro Sarıgedik, Istanbul</p> <p>*C.A.M Gallery, Istanbul</p> <p>*Dirimart, Istanbul</p>

FUARA KATILAN GALERİLER

*Ambidexter, Istanbul

*Anna Laudel, Istanbul

*Art On Istanbul, Istanbul

*.artSümer, Istanbul

*Bozlu Art Project, Istanbul

*Buro Sarıgedik, Istanbul

*C.A.M Gallery, Istanbul

*Dirimart, Istanbul

<p>*Ferda Art Platform, Istanbul</p> <p>*Galeri 77, Istanbul</p> <p>*Galeri Siyah Beyaz, Istanbul</p>

*Ferda Art Platform, Istanbul

*Galeri 77, Istanbul

*Galeri Siyah Beyaz, Istanbul

<p>*Galerist, Istanbul</p> <p>*Martch Art Project, Istanbul</p> <p>*Merkur, Istanbul</p>

*Galerist, Istanbul

*Martch Art Project, Istanbul

*Merkur, Istanbul

<p>*Öktem Aykut, Istanbul</p> <p>*PG Art Gallery, Istanbul</p> <p>*Pi Artworks, Istanbul</p> <p>*Piramid Sanat, Istanbul</p> <p>*Sanatorium, Istanbul</p>

*Öktem Aykut, Istanbul

*PG Art Gallery, Istanbul

*Pi Artworks, Istanbul

*Piramid Sanat, Istanbul

*Sanatorium, Istanbul

<p>*The Pill, Istanbul</p> <p>*Vision Art Platform, Istanbul</p> <p>*x-ist, Istanbul</p> <p>*Zilberman Gallery, Istanbul</p> <p style="text-align: right;"><em>Fotoğraflar fuar kataloğundan alınmıştır.</em></p>

*The Pill, Istanbul

*Vision Art Platform, Istanbul

*x-ist, Istanbul

*Zilberman Gallery, Istanbul

Fotoğraflar fuar kataloğundan alınmıştır.

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