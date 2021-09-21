Cristiano Ronaldo eski danışmanı tarafından dolandırıldı
Portekiz gazetesi Jornal de Noticias'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun kredi kartı şifrelerini bilen Maria Silva isimli seyahat danışmanı, Portekizli futbolcu adına yaklaşık 200 sahte seyahat ayarladı. Bu sahte seyahatlerin tüm masraflarını Cristiano Ronaldo'nun kredi kartlarından ödeyen dolandırıcı, yıldız isimden toplamda 288 bin Avro çaldı.
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