Cristiano Ronaldo eski danışmanı tarafından dolandırıldı

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 13:54
<p>İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, birlikte çalıştığı Geostar isimli seyahat acentesinin bir çalışanı tarafından 3 yıl boyunca düzenli olarak dolandırıldığı ortaya çıktı.</p>

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, birlikte çalıştığı Geostar isimli seyahat acentesinin bir çalışanı tarafından 3 yıl boyunca düzenli olarak dolandırıldığı ortaya çıktı.

<p>Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kredi kartı şifrelerini bilen eski seyahat danışmanının, 200 sahte seyahat düzenleyerek 288 bin Avro'yu zimmetine geçirdiği öğrenildi.<br></p>

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kredi kartı şifrelerini bilen eski seyahat danışmanının, 200 sahte seyahat düzenleyerek 288 bin Avro'yu zimmetine geçirdiği öğrenildi.

<p>Portekiz gazetesi Jornal de Noticias'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun kredi kartı şifrelerini bilen Maria Silva isimli seyahat danışmanı, Portekizli futbolcu adına yaklaşık 200 sahte seyahat ayarladı. Bu sahte seyahatlerin tüm masraflarını Cristiano Ronaldo'nun kredi kartlarından ödeyen dolandırıcı, yıldız isimden toplamda 288 bin Avro çaldı.</p>

Portekiz gazetesi Jornal de Noticias'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun kredi kartı şifrelerini bilen Maria Silva isimli seyahat danışmanı, Portekizli futbolcu adına yaklaşık 200 sahte seyahat ayarladı. Bu sahte seyahatlerin tüm masraflarını Cristiano Ronaldo'nun kredi kartlarından ödeyen dolandırıcı, yıldız isimden toplamda 288 bin Avro çaldı.

<p>Cristiano Ronaldo'nun hiç gerçekleştirmediği 200 seyahat üzerinden 288 bin Avro haksız kazanç elde eden 53 yaşındaki Maria Silva'nın aslında 2017 yılında aynı suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı.<br></p>

Cristiano Ronaldo'nun hiç gerçekleştirmediği 200 seyahat üzerinden 288 bin Avro haksız kazanç elde eden 53 yaşındaki Maria Silva'nın aslında 2017 yılında aynı suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı.

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