<p>Mars’a keşif amacıyla yollanan Curiosity, Mars’taki bulutları görüntüledi.<br></p>
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Mars’a keşif amacıyla yollanan Curiosity, Mars’taki bulutları görüntüledi.

<p>NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'den bazı gökyüzü fotoğrafları gönderdi. Bu fotoğraflarda Mars atmosferindeki renkli bulutlar dikkatleri üzerinde topladı.</p><p>Konuyla ilgili konuşan Colorado'daki Uzay Bilim Enstitüsü'nden atmosferbilimci Mark Lemmon, "Her zaman hangi renklerin ortaya çıkacağını merak ettim: Kırmızılar ve yeşiller ve maviler ve morlar. Mars'ta bir şeylerin rengarenk parladığını görmek gerçekten çok havalı" diye konuştu.</p>
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NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'den bazı gökyüzü fotoğrafları gönderdi. Bu fotoğraflarda Mars atmosferindeki renkli bulutlar dikkatleri üzerinde topladı.

Konuyla ilgili konuşan Colorado'daki Uzay Bilim Enstitüsü'nden atmosferbilimci Mark Lemmon, "Her zaman hangi renklerin ortaya çıkacağını merak ettim: Kırmızılar ve yeşiller ve maviler ve morlar. Mars'ta bir şeylerin rengarenk parladığını görmek gerçekten çok havalı" diye konuştu.

<p>Daha önce bilim insanlarının yaptığı tahminlerde, Mars bulutlarının daha alçak irtifada ortaya çıkacağı öngörülmüştü.</p><p>Genellikle Curiosity'nin üzerinden geçen bulutların tamamen buzla dolu olduğu ve Mars yüzeyinin 60 kilometre kadar üstünde olması bekleniyor.</p>
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Daha önce bilim insanlarının yaptığı tahminlerde, Mars bulutlarının daha alçak irtifada ortaya çıkacağı öngörülmüştü.

Genellikle Curiosity'nin üzerinden geçen bulutların tamamen buzla dolu olduğu ve Mars yüzeyinin 60 kilometre kadar üstünde olması bekleniyor.

<p><strong>DONMUŞ KARBONDİOKSİTTEN OLUŞUYOR</strong></p><p>NASA görselde yer alan bulutların irtifası hakkında bir açıklamada bulunmadı. Ajansın görüntülerinde yer alan bulutlar, kuru buz adıyla da bilinen donmuş karbondioksitten oluşuyor. Bu bulutlardan yansıyan güneş ışıkları parlamalara yol açıyor.</p>
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DONMUŞ KARBONDİOKSİTTEN OLUŞUYOR

NASA görselde yer alan bulutların irtifası hakkında bir açıklamada bulunmadı. Ajansın görüntülerinde yer alan bulutlar, kuru buz adıyla da bilinen donmuş karbondioksitten oluşuyor. Bu bulutlardan yansıyan güneş ışıkları parlamalara yol açıyor.

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