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NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'den bazı gökyüzü fotoğrafları gönderdi. Bu fotoğraflarda Mars atmosferindeki renkli bulutlar dikkatleri üzerinde topladı.

Konuyla ilgili konuşan Colorado'daki Uzay Bilim Enstitüsü'nden atmosferbilimci Mark Lemmon, "Her zaman hangi renklerin ortaya çıkacağını merak ettim: Kırmızılar ve yeşiller ve maviler ve morlar. Mars'ta bir şeylerin rengarenk parladığını görmek gerçekten çok havalı" diye konuştu.