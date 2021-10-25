Cyle Larin, Galatasaray galibiyeti sonrası paylaşımda bulundu

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 23:17
<p>Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 20’ye yükseltti ve lider Trabzonspor ile arasındaki farkı da 4’e indirdi.</p>

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 20’ye yükseltti ve lider Trabzonspor ile arasındaki farkı da 4’e indirdi.

<p>Maçın yıldızı Beşiktaş'ın iki golünü de atan Cyle Larin oldu. 40. ve 64. dakikalarda fileleri havalandıran Kanadalı futbolcu, maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.&nbsp;</p>

Maçın yıldızı Beşiktaş'ın iki golünü de atan Cyle Larin oldu. 40. ve 64. dakikalarda fileleri havalandıran Kanadalı futbolcu, maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

<p>Golcü oyuncu gönderisinde "Arka direk benden sorulur. Big win congrats team"[Büyük galibiyet, bravo takım] ifadelerini kullandı.</p>

Golcü oyuncu gönderisinde "Arka direk benden sorulur. Big win congrats team"[Büyük galibiyet, bravo takım] ifadelerini kullandı.

<p>26 yaşındaki Cyle Larin bu sezon Beşiktaş ile 9 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.</p>

26 yaşındaki Cyle Larin bu sezon Beşiktaş ile 9 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

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