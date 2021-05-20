"Önümüzdeki günlerde Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistleri Dalyan'da ağırlamaya başlayacağız. Bunun yanı sıra turizmcilere de bölgemizi gezdirerek tanıtım çalışması yapacağız. İyi bir sezon geçirmek için her türlü tedbiri aldık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Burası turistlerin uğrak noktaları arasında. Labirenti andıran sazlık alanları ilgi görüyor. Ziyaretçilerin tamamı teknelerle Dalyan Kanal gezisine çıkarak bölgedeki sazlıkları, plajı, kuş çeşitlerini, tarihi alanları geziyor. Keyifli bir yolculuğa çıkıyor."
Dalyan'da yaklaşık 32 yıldır turizm işletmeciliği yapan Özay Akdoğan, teknelerin tüm bakımlarının ve hazırlıklarının tamamlanarak kanala indirildiğini aktardı. Dalyan Kanalı'nda 500'e yakın teknenin turizme hizmet verdiğini, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alındığını anlatan Akdoğan, "Sezona hazırız, tüm hazırlıklarımız tamam. Önümüzdeki günlerde misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız." dedi.
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