6

"Önümüzdeki günlerde Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistleri Dalyan'da ağırlamaya başlayacağız. Bunun yanı sıra turizmcilere de bölgemizi gezdirerek tanıtım çalışması yapacağız. İyi bir sezon geçirmek için her türlü tedbiri aldık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Burası turistlerin uğrak noktaları arasında. Labirenti andıran sazlık alanları ilgi görüyor. Ziyaretçilerin tamamı teknelerle Dalyan Kanal gezisine çıkarak bölgedeki sazlıkları, plajı, kuş çeşitlerini, tarihi alanları geziyor. Keyifli bir yolculuğa çıkıyor."