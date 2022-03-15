Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 12:37
Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

Eski manken Deniz Akkaya, kendisini tehdit ettiğini söylediği şarkıcı Sevda Giray'ı savcılığa şikâyet etti.

Deniz Akkaya sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde, Sevda Giray'ın kendisini hem canı hem de sevdikleri ile tehdit ettiğini söyledi ve cezalandırılmasını istedi.

Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

MAHKEMELİK OLDULAR

Eski manken ve modellerden Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray ile mahkemelik oldu.

Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

Deniz Akkaya, kendisine sürekli bir şekilde sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit edip iftira attığını öne sürdüğü Sevda Giray'dan davacı oldu. 

Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

Deniz Akkaya'nın, avukatı aracılığı ile sunduğu şikayet dilekçesinde, "Şüpheli Sevda Giray, videolarında müvekkilimi alenen canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

Akkaya, şüpheli Sevda Giray'ın 'Hakaret', 'Tehdit', 'İftira', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Gelen şikâyet üzerine Sevda Giray hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

Söz konusu şikayet dilekçesinde Sevda Giray'ın Deniz Akkaya'ya karşı, "Kirli mazini örtmeyelim açalım. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. Gözünü çıkarırım, dilini koparırım, bir daha yap bakayım sana neler yapıyorum. O dilini kökünden keserim!" sözlerini söylediği bilgisi de yer aldı.

Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

Deniz Akkaya, cinsiyet değiştiren Selin Ciğerciye "Sen kadın değilsin, sen hep erkek kalacaksın..." gibi söylemlerde bulunarak canlı yayında eski erkek ismi ile hitap ediyordu.

Sivri açıklamaları ile dikkatleri çeken Deniz Akkaya’ya Ünlü şarkıcı Sevda Giray’dan ağır eleştiri geldi. 

Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

Birçok şarkısı ile uzun süredir sektörde adını duyuran Transseksüel sanatçı Sevda Giray, son olarak YouTube programında yaptığı magazin yorumları ile dikkatlerden kaçmıyor.

Sevda Giray, Deniz Akkaya'yı cinsiyet ayrımcılığı yaptığı için eleştiriyor.

Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

Giray, Akkaya'nın kendi şahsi geçmişinin de çok güzel olmadığını dile getiriyordu.

Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

Deniz Akkaya şarkıcı Sevda Girayı mahkemeye verdi!

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