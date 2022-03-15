Deniz Akkaya'nın Sevda Giray şikayeti gündeme damgasını vurdu!

Eski manken Deniz Akkaya, kendisini tehdit ettiğini söylediği şarkıcı Sevda Giray'ı savcılığa şikâyet etti.

Deniz Akkaya sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde, Sevda Giray'ın kendisini hem canı hem de sevdikleri ile tehdit ettiğini söyledi ve cezalandırılmasını istedi.