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Yangının çıktığı dairedeki Ahmet Ferruh Erdurur, alevlerden korunmak için balkona çıkıp bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
Alevlerin tüm daireyi sarıp balkona da sıçraması üzerine Erdurur, önce bir örtüyle korunmaya çalıştı. Örtü, alevlerden korunmada yeterli olmayınca Erdurur, bu kez odadaki yanan kanepeyi balkona çıkartarak alevlerle arasına bariyer koymaya çalıştı.
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Kıyafetleri de tutuşan Erdurur, üzerindekileri çıkardı. Bir süre bekleyen Erdurur, daha sonra duvara tutunup 4. katın balkonuna inerek kurtuldu. Erdurur, sağlık ekiplerince ambulansa alındı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen Erdurur, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.
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