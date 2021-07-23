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Yangının çıktığı dairedeki Ahmet Ferruh Erdurur, alevlerden korunmak için balkona çıkıp bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Alevlerin tüm daireyi sarıp balkona da sıçraması üzerine Erdurur, önce bir örtüyle korunmaya çalıştı. Örtü, alevlerden korunmada yeterli olmayınca Erdurur, bu kez odadaki yanan kanepeyi balkona çıkartarak alevlerle arasına bariyer koymaya çalıştı.